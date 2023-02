Streikwoche im Öffentlichen Dienst beginnt

"Gibt es kein Angebot, dann ziehen wir die Streikwesten an" - damit hatten die Gewerkschaften den Kommunen schon gedroht. Beim ersten Treffen gab es kein Angebot. Nun wird zur Warnung gestreikt und das auch schon mal einen Tag lang.

Umfangreiche Warnstreiks in vielen Regierungsbezirken

Betroffen sind laut Verdi in Bayern diese Woche unter anderem Kommunen in der Oberpfalz, in Ober- Mittel- und Unterfranken aber auch in Niederbayern. Die möglichen Folgen: Geschlossene Türen in den Stadtverwaltungen und Schifffahrtsämtern, Mülltonnen werden nicht geleert, in der ein oder anderen Kita zieht das Personal auf die Straße und in kommunalen Kliniken die Pflegekräfte. Wobei die Gewerkschaft mit den Betreibern Notdienstvereinbarungen abschließt. Die Versorgung der Patienten sei gesichert. Und in den Kitas sollen die Eltern rechtzeitig informiert werden. Zu Aktionen ruft auch der bayerische Beamtenbund auf. Lahmlegen wollen die Gewerkschaften den Freistaat aber nicht.

Gewerkschaften fordern 10,5 Prozent

Mitte nächster Woche wird in Potsdam wieder verhandelt für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. 10,5 Prozent, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat lautet die Forderung. Das sei nicht finanzierbar, konterten die Arbeitgeber beim ersten Treffen. Von den Warnstreiks halten sie nichts. Die dürften die Gewerkschaften noch ausweiten, wenn man sich bei der zweiten Runde am 22. und 23. Februar nicht annähert. Zu Aktionen könnte es auch im Nahverkehr in Bayern kommen – außer bei der S-Bahn. Denn auch der Tarifvertrag für das Personal bei Bussen, Straßen- und U-Bahnen einiger bayerischer Kommunen ist ausgelaufen.