Streiktag bei Sparkassen in ganz Bayern

Im Rahmen der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft Verdi heute zu einem zentralen Streiktag der bayerischen Sparkassen aufgerufen. Verdi will bei den Sparkassen die gleiche Lohn- und Gehaltserhöhung erreichen wie für die anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. 7.000 Sparkassenmitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Bayern hätten sich mit ihren Unterschriften hinter die Verdi-Forderung gestellt. Die Streikenden von 17 Sparkassen treffen sich heute zu einer Kundgebung in München.

Forderungen liegen weit auseinander

Um 10,5 Prozent und mindestens 500 Euro im Monat sollen bei Bund und Kommunen demnach die Tabellenentgelte steigen, bei zwölf Monaten Laufzeit. Die Arbeitgeber bieten fünf Prozent auf 27 Monate. Im Sparkassenbereich sind aber Einschnitte geplant, wie Verdi kritisiert. Das Angebot sei hier an Zugeständnisse einer Berufsgruppe geknüpft, die damit schlechter gestellt wäre. In der Vergangenheit habe es bereits finanzielle Einbußen gegeben.

Sonderrolle der Sparkassen im öffentlichen Dienst

Die Sparkassen haben einen eigenen Tarifvertrag (TVöD-S) mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände. Der sieht bei Vergütung, Urlaub, Arbeitszeit und Weihnachtsgeld Sonderregelungen vor. Dazu gehört eine garantierte Sonderzahlung von knapp 75 Prozent eines Monatsentgelts und ein variabler Anteil, der sich nach der individuellen Leistung und dem Erfolg des Unternehmens richtet.

Warnstreiks bei folgenden Sparkassen in Bayern

Zum Streiktag an diesem Mittwoch hat Verdi die Beschäftigten von 17 bayerischen Sparkassen aufgerufen. Im Einzelnen geht es um Ingolstadt-Eichstätt, Allgäu, Nürnberg, Fürth, Schweinfurt-Haßberge, Regensburg, Erlangen, Coburg-Lichtenfels, Schwaben-Bodensee, Aschaffenburg-Alzenau, Mainfranken Würzburg, Neumarkt i. d. Oberpfalz-Parsberg, Oberpfalz Nord, Bamberg, Amberg-Sulzbach und Bad Kissingen sowie die Stadtsparkasse München und die Kreissparkasse Kelheim.

Dort könnte es am heutigen Mittwoch teilweise zu Ausfällen in den Hauptgeschäftsstellen oder in einzelnen Filialen kommen.