Streiks von Ryanair weiten sich aus

Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit, VC, teilte mit, sie habe ihre Ryanair-Piloten dazu aufgerufen, die Arbeit für 24 Stunden niederzulegen. Der Streik solle am Freitag um 03.01 Uhr beginnen, teilte die Gewerkschaft in Frankfurt am Main mit. Zuvor hatten bereits die Flugbegleiter des Unternehmens in mehreren europäischen Ländern einen Ausstand angekündigt.

30.000 Kunden vom Ryanair-Streik betroffen

190 von insgesamt 2.400 Flügen seien aufgrund des Streiks betroffen, so teilte die Fluggesellschaft mit, auch in Deutschland. Kunden hätten bereits eine E-Mail- oder SMS-Nachrichte erhalten. Betroffen seien "alle Verbindungen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollen", teilte das Unternehmen mit. Die Gewerkschaft Verdi unterstützt den Streik und hat ihre Mitglieder aufgerufen, am morgigen Freitag in Berlin am Flughafen Schönefeld und in Frankfurt die Arbeit niederzulegen.

Verdi fordert die Einführung existenzsichernder Tarifverträge bei Ryanair. Die Verhandlungen zwischen der Billigfluglinie und der Gewerkschaft halten derzeit an. Die letzte Runde fand am gestrigen Mittwoch statt. Verdi kritisiert vor allem, dass eine überwiegende Mehrheit der Ryanair-Kabinenbeschäftigten in unsicheren Beschäftigungsverhältnissen arbeiten würde.

Streiks von Ryanair-Mitarbeitern in vielen Ländern

Die Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit begründete ihren Aufruf damit, dass auch seit dem letzten Arbeitskampf am 12. September kein verbessertes Angebot gemacht worden sei. Zudem sei bislang keine Schlichtungsvereinbarung zwischen Ryanair und der VC erzielt worden.

Zuvor hatten bereits die Flugbegleiter des Unternehmens aus Belgien, Italien, Spanien, Portugal und den Niederlanden einen Streik angekündigt. Beide Berufsgruppen fordern höhere Gehälter und neu strukturierte Arbeitsverhältnisse wie etwa planbare Einsatzzeiten.

Billigflieger Ryanair kritisiert Konkurrenz und Gewerkschaft

Bei der Airline tobt seit rund einem Jahr ein erbitterter Arbeitskampf. Schon mehrfach streikten Piloten und Flugbegleiter in verschiedenen Ländern. Sie fordern höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaften verlangen vor allem, dass Ryanair das jeweils geltende nationale Arbeitsrecht anwendet.

"Uns ist kein anderes multinationales Unternehmen in Europa bekannt, in dem die Gewerkschaftsverhandlungen von Mitbewerbern gestört werden (...) Derzeit werden wir jedoch in Ryanair gebeten, mit Piloten und/oder Kabinenpersonal von Aer Lingus, Norwegian, TAP, Eurowings, KLM und Braathens zu verhandeln. Dies ist ein wettbewerbswidriges Verhalten, das den Verbrauchern schadet." Michael O´Leary, Ryanair

Ryanair sieht sich seit Monaten teils koordinierter Streiks sowohl der Piloten als auch der Flugbegleiter in verschiedenen europäischen Ländern ausgesetzt.