Leere Regale? Streiks im Handel gehen weiter

Wenn in einer Filiale die Beschäftigten die Arbeit niederlegen, dann bleibt das Geschäft nicht gleich geschlossen. Das Management kann es unter Umständen kurzzeitig mit ein, zwei Ersatzkräften weiter betreiben. Wenn ein Zentrallager dagegen bestreikt wird, geht das nicht so einfach. Die Folge: In den Filialen bleiben zum Teil die Regale spärlich gefüllt oder leer. Verdi fährt heute bei der Taktik zweigleisig.

Lieferengpässe wegen Streik – das spürt der Kunde

Sowohl einzelne Geschäfte als auch große Zentrallager in Bayern stehen auf dem Streikplan der Gewerkschaft. Das trifft knapp 30 Betriebe – unter anderem Edeka in Monheim, H&M in Rosenheim und Lindau oder Ikea in Taufkirchen. Im Großhandel kommt es zu Aktionen beim Zentrallager von Lidl in Anzing und Graben bei Augsburg, von Media Markt in Rosenheim oder der Metro in Neu-Ulm. Laut Verdi könnte das für Kunden bedeuten, dass sie nach dem ein oder anderen Produkt vergeblich suchen, weil es nicht geliefert wurde.

Große Kundgebungen der Streikenden sind nicht geplant – zum Schutz vor der Infektion mit dem Corona-Virus. Nur in Anzing findet eine zentrale Veranstaltung statt.

Gewerkschaft fordert 4,5 Prozent mehr Lohn

Inhaltlich hat sich in der Tarifrunde nicht viel getan. Die Gewerkschaft fordert sowohl im Einzel- als auch im Versandhandel eine Erhöhung um 4,5 Prozent plus 45 Euro - bei einer Laufzeit von zwölf Monaten und einen Mindeststundenlohn von 12,50 Euro. Die Verkäuferinnen und Lageristen hätten sich das in Pandemiezeiten verdient.

Die Arbeitgeberverbände bleiben mit ihren Angeboten weit darunter. Sie wollen vor allem auch durchsetzen, dass von den Corona-Folgen betroffene Betriebe das Einkommensplus erst später auszahlen müssen.

Am heutigen Montag finden Sondierungsgespräche für den Großhandel statt. Für den Einzel- und Versandhandel in Bayern wird am 29. Juli weiterverhandelt.