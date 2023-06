Streiks im Handel: Worum es bei "Allgemeinverbindlichkeit" geht

Ein Tarifvertrag trägt in der Regel zwei Unterschriften: die einer Gewerkschaft und die eines Arbeitgeberverbandes. Beide handeln im Auftrag ihrer Mitglieder und nur für die gilt dann auch das, was ausgehandelt wurde. Ist ein Betrieb nicht im Arbeitgeberverband organisiert, gilt der Tarifvertrag in diesem Betrieb auch nicht.

Tarifvertrag kann für die gesamte Branche verbindlich gemacht werden

Das Tarifgesetz sieht allerdings eine Ausnahme vor: Beantragen beide Seiten die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrages und stimmt ein paritätisch besetzter Ausschuss beim Arbeitsministerium zu, dann sind alle Firmen der Branche an den Tarifvertrag gebunden.

Die Forderung zu einer solchen Initiative taucht im Katalog von Verdi alle Jahre wieder beim Handel auf. Die Gewerkschaft hofft so gegen Dumpingkonkurrenz auf dem Rücken der Beschäftigten angehen zu können.

Arbeitgeber lehnen Allgemeinverbindlichkeit entschieden ab

Die Arbeitgeber aber lehnen die Allgemeinverbindlichkeit inzwischen entschieden ab. Niemand könne laut Grundgesetz gezwungen werden, sich einem Tarifvertrag zu unterwerfen – heißt es vom Handelsverband Bayern.

Allgemeinverbindlich sind zurzeit nur die Manteltarifverträge im Großhandel, wo andere Dinge geregelt werden als das Entgelt.

Streikziel rechtswidrig?

Mehrere regionale Handelsverbände werfen der Gewerkschaft jetzt vor, dass das Streikziel "Allgemeinverbindlichkeit" rechtswidrig sei – was Verdi wiederum als Ablenkungsmanöver im eigentlichen Streit um ein tragfähiges Angebot bezeichnet. Betroffene Firmen könnten nun vor das Arbeitsgericht ziehen, um Schadensersatz zu bekommen. Laut Handelsverband überlegen das einige Betriebe in Bayern. Klage eingereicht habe aber noch kein Unternehmen.