Streiks im bayerischen Einzelhandel fortgesetzt

Auch wenn die einzelnen Streiks wegen der Hygienevorschriften nur kurz waren, zeigte sich der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Hubert Thiermayer, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk zufrieden mit dem Aktionstag. Der Mut und die Entschlossenheit der Beschäftigten in den Betrieben sei groß, so Thiermayer. Vor allem im Lebensmitteleinzelhandel hätten sie auch gegen Widerstände der Marktleitungen protestiert.

Weitere Proteste geplant

Die Aktionen sollen am Abend und auch am Wochenende fortgesetzt werden. Ein Schwerpunkt ist dabei Graben bei Augsburg. Dort sind die Beschäftigten des Auslieferungslagers des Discounters Lidl und des Versandhändlers Amazon betroffen. Zudem protestierten dort auch Beschäftigte im Textileinzelhandel in Augsburg.

Egal ob Lagerist oder Verkäuferin, alle hätten ein hohes Bedürfnis zu reden und zu protestieren, um ihren Frust abzubauen, so Thiermayer. So unterschiedlich die Einzelhandelsunternehmen, so unterschiedlich waren auch die Beschäftigten während der Pandemie betroffen, entweder, weil sie in Kurzarbeit waren wie in Bekleidungsgeschäften oder unter erschwerten Hygienebedingungen mehr Arbeit denn je hatten wie in Lebensmittelgeschäften oder in Baumärkten.

Pandemiegewinner gegen Pandemieverlierer

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die mehr als 600.000 Beschäftigten im bayerischen Einzelhandel 4,5 Prozent mehr Gehalt und 45 Euro mehr im Monat. Davon wollen die Arbeitgeber auch nach zwei Verhandlungsrunden nichts wissen. Ihr Angebot von Anfang Juni sieht eine Laufzeit von 36 Monaten vor, bei der Gehälter gestaffelt erhöht werden. Zudem wollen die Arbeitgeber Nullrunden bei Unternehmen, die von Corona stark betroffen sind. Vor allem dies empört Verhandlungsführer Thiermayer:

"Es ist egal, ob Beschäftigte zehn Kilogramm Lebensmittel einräumen oder zehn Kilogramm Bekleidung. Die Arbeitslast ist die gleiche. Lohn wird für Arbeit bezahlt." Verdi-Verhandlungsführer Hubert Thiermayer

Er sieht im bisherigen Angebot vor allem Reallohnverluste, die vor allem jene träfen, die sowieso nicht viel verdienen.

Streikbereitschaft und Tarifbindung

Von den rund 600.000 Beschäftigten des bayerischen Einzelhandels sind lediglich 35 Prozent tarifgebunden, bei den Betrieben sind es gar nur 20 Prozent. Das heißt aber auch, dass viele Beschäftigte darauf vertrauen müssen, dass der Arbeitgeber einen Tarifabschluss übernimmt. Gerade durch die Pandemiefolgen könnten einige Betriebe in Versuchung sein, ein Tarifergebnis nicht umzusetzen. Trotzdem trauten sich in diesem Jahr mehr Beschäftigte als 2019, ihre Situation auch offen anzusprechen und mit kreativen Aktionen mehr Geld einzufordern, betont die Gewerkschaft.