Kita-Streik: Was Eltern wissen müssen

Abermals haben mehrere Gewerkschaften zu Warnstreiks in Kitas und Horten aufgerufen. Zum Teil bleiben die geschlossen. Es geht um bessere Arbeitsbedingungen im Sozial- und Erziehungsdienst. Warum gestreikt wird und was Eltern tun können - die wichtigsten Antworten im Überblick.

Warum wird gestreikt?

Die Arbeit in Kitas, bei Sozialdiensten und in der Behindertenhilfe ist wichtig. Doch viele Kräfte - meinen die Gewerkschaften -seien angesichts der gestiegenen Ansprüche an dem Job am Limit angekommen. Das Personal müsse entlastet, die Tätigkeiten anders bewertet und die Weiterbildung garantiert werden. Viele Aufgaben würden finanziell nicht anerkannt. Die Forderungen liegen seit langem auf dem Verhandlungstisch. Jetzt wollen die Gewerkschaften Druck machen. Ansonsten – heißt es von Verdi - würde der Personalmangel gerade in den Kitas und Horten noch größer als jetzt schon.

Was sagen die Arbeitgeber?

Dass es zu wenig Arbeitskräfte auf dem Markt gibt, beklagen auch die Kommunen. Manche geplante neue Kita kann deshalb nicht eröffnet werden. Eine pauschale Erhöhung der Entgelte aber könne man nicht mittragen, heißt es vom Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern auf Nachfrage. Das Gehalt von Erzieherinnen und Erzieher habe sich seit 2009 um bis zu 61 Prozent erhöht.

Als Arbeitgeber müsse man da auch immer die anderen Berufsgruppe im öffentlichen Dienst sehen. Im Blick haben die Kommunen sicher auch ihre Haushaltskassen. Die weisen oft ein Minus aus. Man sei aber auf der Suche nach Lösungen – die Warnstreiks passten deshalb nicht zum Stand in der Tarifrunde. Direkte Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind am 16. und 17. Mai geplant.

Was tun, wenn man keine Kinderbetreuung hat?

Verdi rät, das Gespräch mit den Arbeitgebern zu suchen, um einen Tag Urlaub zu bekommen oder im Homeoffice zu arbeiten. Auch Großeltern oder Nachbarn könnten vielleicht bei der Kinderbetreuung aushelfen.

Ist keine Betreuung möglich, dürfen nach Angaben der IHK für München und Oberbayern berufstätige Eltern nicht einfach von der Arbeit fern bleiben. Sie sollten vielmehr ihren Arbeitgeber so früh wie möglich über den Streik informieren, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Auch die IHK nennt das Einbringen eines Urlaubstags oder die Nutzung von Gleitzeitguthaben als Möglichkeiten. Aber auch das Arbeiten im Homeoffice - falls möglich - und wenn die Arbeitsleistung neben der Kinderbetreuung dann noch möglich ist.

Kann trotz aller Bemühungen keine anderweitige Lösung gefunden werden, dürfen Arbeitnehmer gemäß Paragraf 616 BGB der Arbeit fern bleiben. Ob in einem solchen Fall Anspruch auf Vergütung besteht, komme auf den Einzelfall an, so die IHK. Denn Vergütung kann in solchen Fällen im Arbeitsvertrag ausgeschlossen worden sein.

Bekommen Eltern die Kita- und Kindergarten-Gebühren erstattet?

Die Erstattung von Gebühren ist durchaus möglich. Betroffene können sich hierzu in den Kindertagesstätten erkundigen, ob und in welchen Fällen Zahlungen erstattet werden. Die Stadt München erstattet Gebühren sogar automatisch nach einem Streik.