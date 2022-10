Streik: Das sollten Kunden von Eurowings jetzt wissen

Die Pilotinnen und Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings streiken morgen, am Donnerstag, ab Mitternacht für 24 Stunden. Zum dem Streik hatte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit aufgerufen.

500 Flüge fallen bei Eurowings aus

Etwa die Hälfte der geplanten rund 500 Flüge werde ausfallen, teilte die Airline mit. Die andere Hälfte könne aber fliegen, da nur der Flugbetrieb von "Eurowings Deutschland" bestreikt werde und nicht der von "Eurowings Europe". Zudem sollen Partner der Lufthansa Group aushelfen, um möglichst viel Flüge zu ermöglichen.

Diese Eurowings-Flüge fallen in Bayern aus

Am Flughafen München sind am Donnerstag insgesamt dreißig Starts und Landungen von Eurowings geplant. Davon wurden bereits 26 gestrichen, so die Airline. Flugziele sind Hamburg, Düsseldorf, Köln, Dortmund, Mallorca und Pristina.

In Bayern fliegt Eurowings außerdem von Memmingen und von Nürnberg aus. In Nürnberg sollen morgen drei Flüge nach Mallorca gehen und drei zurück. Bisher ist laut Flughafen Nürnberg keine Verbindung abgesagt worden, da an dem Airport überwiegend Maschinen von Eurowings Europe abheben und landen, die voraussichtlich nicht von dem Streik betroffen sind.

Was können Fluggäste von Eurowings tun?

Über den aktuellen Status ihres Fluges können sich Fluggäste auf der Eurowings Website oder über die App der Airline informieren.

Wenn der Flug streikbedingt nicht stattfindet, werden die Passagiere spätestens am Mittwochnachmittag über Beförderungsalternativen informiert, verspricht Eurowings. So haben Fluggäste zum Beispiel die Möglichkeit, auf andere Eurowings- oder Lufthansaflüge auszuweichen oder auf die Bahn. Ausgefallene Flüge können laut Airline kostenlos umgebucht und storniert werden oder werden nach dem Streiktag erstattet.

Darum streiken die Pilotinnen und Piloten von Eurowings

Grund für den Streik ist der Vereinigung Cockpit zufolge, dass die Verhandlungen über den Manteltarifvertrag bei Eurowings gescheitert sind. Die Gewerkschaft hatte bessere Arbeitsbedingungen für die Pilotinnen und Piloten gefordert und sich für die Entlastung der Mitarbeiter eingesetzt. So sollten beispielsweise die maximalen Flugdienstzeiten verringert und Ruhezeiten erhöht werden. Den angekündigten Streik kritisiert Eurowings nun als unverhältnismäßig und unverantwortlich.

Eurowings: Forderungen "maßlos"

Personalchef Kai Duve sagte, dass die Vereinigung Cockpit trotz zweier anstehender Gehaltserhöhungen in den nächsten vier Monaten von deutlich mehr als zehn Prozent zusätzliche freie Tage im Jahr fordere sowie eine Absenkung der maximalen Wochenarbeitszeit um fünf Stunden: "Das ist in Zeiten, in denen sich Millionen Menschen vor einem kalten Winter und der nächsten Heizkostenrechnung fürchten, nicht nur maßlos", so der Personalchef. Die Forderungen würden auch 20 Prozent der Flüge unmöglich machen und damit die Zukunftsfähigkeit des Flugbetriebs und seiner Mitarbeitenden gefährden.