Streik bei Käsehersteller Alpenhain in Pfaffing

Beim Käsehersteller Alpenhain in Pfaffing bei Rott am Inn legen am Donnerstag Beschäftigte die Arbeit nieder. Der Streik ab 6 Uhr soll laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 24 Stunden dauern. Damit wollen die rund 450 Beschäftigten den Druck auf das Unternehmen erhöhen, sich zu tariflichen Standards zu bekennen, so die Gewerkschaft.

Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen

Bereits vor einem Jahr wurde bei Alpenhain schon einmal gestreikt. Es geht dabei hauptsächlich um einen Tarifvertrag. Die Beschäftigten würden Verbesserungen in puncto Bezahlung und Arbeitsbedingungen fordern, so die Gewerkschaft. "Gerade im wirtschaftlich starken Oberbayern müsse es eine höhere Wertschätzung geben", so Manuel Halbmeier von der NGG.

Alpenhain will nicht mit NGG verhandeln

Nach dem letzten Streik vor einem Jahr teilte Alpenhain dem BR mit, dass sich die Geschäftsleitung dazu entschieden habe, keine Tarifverhandlungen mit der NGG aufzunehmen. Gute Arbeitsbedingungen würden sich am besten betrieblich gestalten lassen, ohne betriebsfremde Vorgaben von außen. Ob das Unternehmen jetzt das Gesprächsangebot der Gewerkschaft annehmen wird, ist offen.

