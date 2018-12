Die Gewerkschafter riefen Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrums Sachsen in Leipzig auf, bis Heiligabend zu streiken. Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend streiken.

Noch kein Streik in Bayern

Am Amazon-Standort in Graben im Landkreis Augsburg wird heute nicht gestreikt. Das bestätigte ein Verdi-Sprecher dem BR. Er schloss jedoch nicht aus, dass es vor Weihnachten noch zu Aktionen in Graben kommen könnte.

Der Streik könnte laut einem Verdi-Sprecher bald auf viele Standorte und auf längere Zeit ausgeweitet werden. Amazon war am Montagmorgen zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Die Gewerkschaft hatte die Beschäftigten am Standort Rheinberg bereits in der vergangenen Woche zum Arbeitskampf aufgerufen.

Ziel ist ein Tarifvertrag wie im Einzel- und Versandhandel

Mit dem Streik wollen die Gewerkschafter ihre Forderung unterstreichen, Arbeitsbedingungen tarifvertraglich zu regeln. Verdi fordert Amazon seit mehr als fünf Jahren dazu auf, Tarifverhandlungen analog zum Einzel- und Versandhandel zu führen.

Das US-Unternehmen lehnt diese Forderung ab. Amazon sieht sich als Logistiker und verweist auf eine Bezahlung am oberen Ende dessen, was in der Logistikbranche üblich sei.