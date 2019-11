Am "Black Friday": Streik bei Amazon in Graben

Beim Internetversandhändler Amazon in Graben bei Augsburg wird heute wieder gestreikt. Der Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gilt gleich für mehrere Tage. Von Freitagmorgen mit Beginn der Frühschicht bis zum Ende der Nachtschicht um 3.30 Uhr am Dienstag kommender Woche soll gestreikt werden.

Verdi sieht "Black Friday" als schwarzen Tag

Nach Angaben einer Gewerkschaftssprecherin beteiligten sich mit Beginn der Frühschicht am Freitag rund 250 Mitarbeiter am Streik, was ein gutes Zeichen sei. Verdi erwartet, dass sich diese Zahl im Laufe des Tages auf 500 erhöhen wird.

Verdi hat die Mitarbeiter gebeten, zum sogenannten "Black Friday" in schwarzer Kleidung zum Streik zu kommen, denn "der Black Friday ist ein schwarzer Tag für die Mitarbeiter", so eine Gewerkschaftssprecherin.

Amazon in Graben will trotz Streiks pünktlich liefern

Ein Amazon-Sprecher sagte am Freitagmorgen gegenüber dem BR, dass die Streik-Beteiligung in Graben nur gering sei, der Großteil der Mitarbeiter würde normal arbeiten. Es gebe keine Beeinträchtigungen im laufenden Betrieb, alle Lieferungen würden pünktlich versandt.

Auch anderen Amazon-Standorte werden bestreikt

Mit dem Ausstand will Verdi die Forderung nach einem Tarifvertrag für die Beschäftigten bei Amazon unterstreichen. Gerade der sogenannte "Black Friday" und der "Cyber Monday" gelten als besonders umsatzstarke Tage im Internet-Versandhandel, bei denen den Beschäftigten noch mehr abverlangt werde als sonst sowieso schon in der Weihnachtssaison, so Verdi. Neben Graben sollen bundesweit auch weitere Amazon-Standorte bestreikt werden. Im Logistikzentrum Graben arbeiten derzeit rund 1.800 Mitarbeiter.