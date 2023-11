Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Streik am Mittwoch: Apotheker appellieren an Kunden

Am Mittwoch streiken die Apotheker, auch in Bayern. Der Apothekerverband empfiehlt Patienten, sie sollten nicht an diesem Tag versuchen, Rezepte einzulösen. Die Apotheker protestieren gegen die Sparmaßnahmen der Bundesregierung.