Strafzinsen belasten die Sozialversicherung

Dieses Jahr könnten die Strafzinsen, die die mit Abstand größte Krankenkasse in Bayern für ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen der Kranken- und Pflegeversicherung aufbringen muss, noch höher ausfallen.

AOK fordert Lösungen, um Strafzinsen zu vermeiden

Im Vergleich zu den Gesamt-Ausgaben seien die Strafzinsen mit einem Anteil von weniger als 0,02 Prozent zwar überschaubar, erklärte die AOK. Aber die Kasse würde das Geld trotzdem lieber in Gesundheitsleistungen investieren, sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk. Deswegen wünscht sich die Kasse Lösungen, damit die Sozialversicherungsträger für ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagen keine Strafzinsen zahlen müssen.

Deutsche Rentenversicherung: mehr als 54 Millionen Euro Strafzinsen

Anderen Trägern der Sozialversicherung geht es nicht besser. Alle AOKs in den verschiedenen Bundesländern gemeinsam haben vergangenes Jahr nach Angaben ihres Bundesverbandes mehr als zwölf Millionen Euro an Strafzinsen gezahlt, bei der Deutschen Rentenversicherung waren es mehr als 54 Millionen Euro. Gemessen am Gesamt-Haushalt der Rentenkassen mache das weniger als 0,02 Prozent aus, heißt es von der Rentenversicherung.