Strafzinsen ab dem ersten Cent: Rückendeckung für die Volksbank

Die Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck hat in ganz Deutschland für Schlagzeilen gesorgt. Denn wer bei ihr ein neues Tagesgeldkonto eröffnet, zahlt 0,5 Prozent Strafzins - und zwar vom ersten Cent an. Ein Novum, das für Kritik sorgt. Bundesfinanzminister Olaf Scholz etwa hatte betont, er halte nichts davon, von kleinen Sparern Strafzinsen zu fordern.

Genossenschaftsverband signalisiert Verständnis

Beim Genossenschaftsverband Bayern (GVB) stellt man sich aber hinter die Entscheidung der Volksbank. Die Europäische Zentralbank fährt seit Jahren eine Niedrigzinspolitik, deswegen kann GVB-Chef Jürgen Gros durchaus verstehen, wieso die Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck jetzt auch für kleine Beträge Negativzinsen verlangt. Es gehe darum, ein Signal gegenüber Neukunden zu setzen und einen Schutz für die Bestandskunden zu erreichen, so Gros.

Zusammenfassend bedeutet das: Die Banken wollen keine neuen Kundengelder, damit von den alten Kunden nicht mehr verlangt werden muss.

"Die Banken müssen auch rechnen, das heißt, dass man auch kalkulieren muss, was bringt Ertrag und was bringt keinen Ertrag. Wir leben in einem von Herrn Draghi vorgegebenen, geldpolitischen Umfeld und das macht es notwendig, dass die Banken auch darüber nachdenken Negativzinsen zu erheben." Jürgen Gros, Genossenschaftsverband Bayern

Insbesondere Banken, die ein einfaches Bankgeschäft betreiben, wie über die Einlagen von Kunden Kredite zu generieren, müssten sich aufgrund der EZB-Geldpolitik der Herausforderung stellen, auch künftig Erträge zu erwirtschaften, so Gros.

Negativ-Erträge werden an Kunden weitergegeben

Laut Gros handelt die Volksbank Fürstenfeldbruck kaufmännisch vorsichtig. In Zeiten, in denen Kunden versuchen, ihr Geld bei einer Bank auch in größerem Umfang unterzubringen, sei die Erhebung von Negativzinsen ein natürlicher Schutzmechanismus. Es gebe bereits seit geraumer Zeit Negativzinsen für bestimmte Kundengruppen bei größeren Volumina, wie im gewerblichen bzw. im Firmenkunden-Bereich.

Die Volks- und Raiffeisenbanken in Bayern hätten ungefähr 30 Milliarden Euro mehr Einlagen als sie Kredite vergeben könnten. Dieses Geld müsse in irgendeiner Form angelegt werden, so Gros. Dazu stünden den Banken nur begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Alle Banken hätten aktuell das gleiche Problem: Viele Staatsanleihen, aber auch Einlagen bei der EZB sind negativ verzinst. Daher bleibe den Banken nur ein kleiner Spielraum, positive Erträge zu erwirtschaften.

Volks- und Raiffeisenbanken handeln eigenständig

Es gebe keinen abschließenden Überblick darüber, wie die Banken ihre geschäftspolitischen Akzente setzen, so der Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern. Die 227 Volks- und Raiffeisenbanken sind eigenständige Institute und bestimmen selbstständig über ihre Geschäftspolitik. Allerdings gebe es schon länger interne Diskussionen darüber, wie die Banken mit Negativzinsen umgehen sollen. Die Banken würden derzeit über die gesamte Palette ihrer Handlungsoptionen nachdenken.

Wer schon länger Kunde einer Bank ist, muss wohl erstmal nicht mit Negativzinsen auf seinem Tagesgeldkonto rechnen. Der Bundesverband der Deutschen Volks- und Raiffeisenbanken rät dennoch dazu, sich beraten zu lassen.

Verbraucherzentrale Bayern sieht keinen Handlungsbedarf

Die Verbraucherzentrale Bayern rät Kunden abzuwarten. Von den Negativzinsen betroffen seien bislang nur Tagesgeldkonten. Bei diesen Konten - anders als bei Girokonten - werden keine Kontoführungsgebühren erhoben, so dass aus Sicht von Sascha Straub ein Verwahrungsentgelt durchaus angemessen sei. Bestandskunden hätten ohnehin nichts zu befürchten.

"Die Erhebung von Negativzinsen ist nicht als Dammbruch zu verstehen. Natürlich werden sich das andere Banken anschauen und schauen wie Kunden darauf reagieren." Sascha Straub, Verbraucherzentrale Bayern

Das Neukundengeschäft zu schließen, sei eine extreme Maßnahme, so Straub. Er rechne daher nicht damit, dass dies ein allgemeiner Trend wird.