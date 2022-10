Stimmungseinbruch im bayerischen Handwerk

Steigende Zinsen, hohe Energiekosten und sinkende Nachfrage belasten das bayerische Handwerk. In einigen Branchen ist der Stimmungseinbruch besonders gravierend, so der Bayerische Handwerkstag in seinem aktuellen Konjunkturbericht. Etwa im Lebensmittelhandwerk. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich hier der Anteil negativer Einschätzungen verdreifacht. Nur noch 16 Prozent der Betriebe beurteilen ihre Geschäftslage als gut. Besonders schwer haben es zum Beispiel die Bäcker, die unter stark gestiegenen Energiekosten leiden. Hinzu kommen höhere Rohstoffpreise, etwa für Mehl.

Baubranche leidet

Auch das Baugewerbe kämpft vermehrt mit Einbußen. Viele Haushalte können sich den Traum von den eigenen vier Wänden nicht mehr leisten. Wegen gestiegener Kosten und höherer Zinsen werden Aufträge immer häufiger storniert oder erst gar nicht vergeben.

Von einem Abkühlen bis zu einem regelrechten Einbruch der Baukonjunktur sei alles möglich, so der Präsident des Bayerischen Handwerkstages, Franz Xaver Peteranderl. Im Bauhauptgewerbe sei der Anteil der Betriebe, welche die Lage im vierten Quartal negativ einschätzen, "mit 41 Prozent so groß wie seit 20 Jahren nicht mehr."

Im Durchschnitt sind bayerische Handwerksbetriebe für die nächsten 10 Wochen ausgelastet. So wie im vergangenen Jahr. Auch die Zahl der Beschäftigten ist nahezu konstant geblieben. Bis Jahresende wird hier nur ein leichtes Minus von 0,6 Prozent erwartet.

Forderungen an die Politik

Eine Gaspreisbremse ab März 2023 komme für viele Betriebe zu spät. Um Arbeits- und Ausbildungsplätze im Handwerk zu sichern, sei eine solche Entlastung schon ab Januar erforderlich. Generell komme es im bayerischen Handwerk auf eine wettbewerbsfähige, sichere und nachhaltige Energieversorgung an. Alle zur Verfügung stehenden Ressourcen müssten genutzt und mobilisiert werden. Auch Kohle sollte länger verstromt werden als ursprünglich geplant, fordert der Bayerische Handwerkstag.