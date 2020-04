29.04.2020, 14:48 Uhr

Stimmung im bayerischen Handwerk so schlecht wie noch nie

Das Handwerk in Bayern leidet massiv unter den Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Die Stimmung ist deshalb so steil in die Tiefe gerauscht wie noch nie. Lediglich im Baugewerbe läuft es offenbar noch vergleichsweise gut.