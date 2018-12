Stillstand bis 2019? Was der "Shutdown" für die USA bedeutet

Es ist der dritte Shutdown in diesem Jahr und der dritte unter der Regierung von Präsident Donald Trump. Ausgerechnet zu Weihnachten ist der US-Regierung das Geld ausgegangen. Nun liegen die Regierungsgeschäfte teilweise lahm. Mit zahlreichen Konsequenzen:

Was passiert bei einem "Shutdown"?

Die Blockade bewirkt, dass rund 800.000 Staatsangestellte vorerst kein Gehalt mehr bekommen, sie müssen zwangsweise in Urlaub gehen oder vorerst ohne Gehalt arbeiten. Das sorgt für Frust. Die Arbeit in einigen Behörden und öffentlichen Einrichtungen dürfte zum Erliegen kommen. Dazu gehören unter anderem: Nationalparks, Finanzbehörden und Sozialdienste. Für die Bürger macht sich das laut Nachrichtenagentur dpa wegen der Weihnachtsferien erst nach den Feiertagen so richtig bemerkbar, wenn Anträge nicht bearbeitet werden oder Behördendienste nicht erreichbar sind. Auch Museen oder Besucherzentren in Nationalparks könnten schließen. Vorerst haben einige Museen übrig gebliebenes Geld zusammengekratzt, um die nächsten Tage geöffnet zu bleiben.

Zu den vom Shutdown ausgenommenen Bereichen zählen etwa die Bundespolizei FBI, der Geheimdienst NSA oder die Transportsicherheitsbehörde TSA. Auch die rund 1,3 Millionen uniformierten Mitglieder der Streitkräfte sind weiterhin im Dienst. Zivilbedienstete des Verteidigungsministeriums können aber in Zwangsurlaub geschickt werden. Auch Bundesgerichte können zunächst weiterarbeiten - zumindest drei Wochen ohne frische Zuwendungen. Die US-Post finanziert ihr Tagesgeschäft aus Briefmarken und anderen Gebühren, Steuergelder erhält sie dafür nicht - die Mitarbeiter können also weiterarbeiten. Für einige Ministerien wurde bereits im September ein längerfristiger Haushalt verabschiedet: etwa für das Verteidigungs-, das Gesundheits- und das Arbeitsministerium. Sie sind von dem aktuellen "Shutdown“ also nicht betroffen. Dafür aber viele andere Ressorts: darunter die Ministerien für Finanzen, Verkehr, Justiz, Auswärtiges, Inneres und Heimatschutz - und die Bundesbehörden, die diesen Ressorts unterstellt sind. Insgesamt ist etwa ein Viertel des Regierungsapparats betroffen.

Was ist der Grund für den Streit?

Bei dem Streit geht es um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Es ist eines der zentralen Wahlkampfversprechen von Donald Trump 2016. Er hatte damals betont, die Kosten für die Grenzanlage werde das südliche Nachbarland tragen müssen. Der US-Präsident argumentiert, mit einer Mauer könne illegale Einwanderung und Drogenschmuggel wirksam bekämpft werden. Für ihn ist die Umsetzung des Vorhabens auch mit Blick auf eine mögliche Wiederwahl 2020 wichtig. Außerdem ist er mit dem Rückzug seines Verteidigungsministers und der umstrittenen Entscheidung, US-Truppen aus Syrien und Afghanistan abziehen zu wollen, in die Defensive geraten.

Weil sich der Kongress nicht auf ein Haushaltsgesetz zur weiteren Finanzierung einigen konnte, sind die Regierungsgeschäfte teilweise lahmgelegt. Trumps Republikaner stellen im Senat derzeit 51 Senatoren. Für die Verabschiedung des Budgetentwurfs wären aber 60 der 100 Senatoren erforderlich, er wäre also auf Stimmen der oppositionellen Demokraten angewiesen. Danach sieht es im Moment nicht aus. Die Demokraten lehnen den Mauerbau strikt ab, sie wollen allenfalls Gelder für andere Grenzsicherungsmaßnahmen freigeben.

Komplizierter ist die Lage im Repräsentantenhaus. Derzeit haben hier noch die Republikaner die Mehrheit, doch die Demokraten haben die Zeit auf ihrer Seite. Denn vom 3. Januar an besitzen sie die Mehrheit im Parlament. Damit wird für Trump generell das Regieren schwieriger. Bei den US-Kongresswahlen hatten die Demokraten 23 Sitze hinzugewonnen. Sie haben dann auch die Möglichkeit, Gesetzentwürfe des mehrheitlich republikanischen Senats zu blockieren.

Bereits am Mittwoch hatte der Senat mit parteiübergreifender Mehrheit einen Übergangshaushalt bis zum 8. Februar gebilligt, um mehr Zeit für einen Kompromiss zu gewinnen. Die von Trump geforderten Gelder für den Mauerbau waren in dem Plan allerdings nicht enthalten. Trump hatte daraufhin die Einigung in letzter Minute aufgekündigt und den Kompromissentwurf nicht unterzeichnet. Bis Freitag Mitternacht (Ortszeit) hätte eigentlich ein Gesetz beschlossen und unterzeichnet sein müssen, das turnusmäßig die weiteren Haushaltsmittel für diverse Bundesministerien regelt. Die Frist verstrich daher, ohne dass ein Budgetgesetz beschlossen wurde. Damit trat automatisch der "Shutdown"-Modus“ ein.

Müssen sich Reisende in den USA zu Weihnachten auf Beeinträchtigungen einstellen?

Nein. Regierungsbedienstete an Flughäfen arbeiten normal weiter - auch wenn sie zum Teil vorerst nicht bezahlt werden. Auch Züge fahren trotz "Shutdown" weiter. Visa werden ebenfalls weiter ausgestellt.

Kann der Shutdown länger dauern?

Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht. Der Senat, der wie auch das Repräsentantenhaus eine neue Gesetzesvorlage verabschieden müsste, will erst am Donnerstag wieder zusammenkommen. Dies wäre nach bisherigem Stand wohl der früheste Zeitpunkt für ein Ende des "Shutdowns“. Der Haushaltschef des Weißen Hauses und designierte Stabschef von US-Präsident Donald Trump, Mick Mulvaney, sagte am Sonntag aber, es sei auch gut möglich, dass sich der Stillstand bis ins Neue Jahr hinziehen werde. Bis eine Einigung beschlossen ist, stehen die Geschäfte in Teilen der Regierung still.

Kommt so ein Shutdown öfter vor?

Durchaus. Allein in diesem Jahr und in Trumps Amtszeit ist es eben schon der dritte "Shutdown". Ende Januar hatte der "Shutdown"- Modus wenige Tage gedauert, Anfang Februar nur wenige Stunden. Die längste Haushaltssperre hatte über den Jahreswechsel 1995/1996 eine Dauer von mehr als 20 Tagen.

Was macht Donald Trump jetzt?

US-Präsident Donald Trump wollte eigentlich nach Mar-a -Lago, ins 25 Grad warme Florida in den Weihnachtsurlaub fliegen. Das lässt er jetzt bleiben. Der Präsident werde nicht zu First Lady Melania Trump und dem gemeinsamen Sohn Barron nach Florida fliegen, sagte seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders. Vielmehr werde seine Frau nach Washington zurückkehren, um dort mit dem Präsidenten Weihnachten zu feiern.