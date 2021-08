Steuerzinsen verfassungswidrig - aber Säumniszuschläge bleiben

Der Zinssatz von sechs Prozent im Jahr an das Finanzamt war dem Bundesverfassungsgericht zufolge seit 2014 schon zu hoch und wegen der allgemeinen Niedrigzinsen unverhältnismäßig. Das Gericht hat die Steuerzinsen für verfassungswidrig erklärt.

Keine Rückerstattung bei rechtsgültigem Steuerbescheid

Wer für seine Steuern von 2019 bereits einen rechtskräftigen Bescheid vom Finanzamt bekam, hat leider nichts mehr von dem Karlsruher Urteil. Wer dagegen mit der Abgabe der Erklärung gewartet hat, kann möglicherweise von einem niedrigeren Zinssatz profitieren, den die Bundesregierung aber erst noch festlegen muss.

Finanzämter können sich anderweitig behelfen

Trotz der Neuregelung dürfte es für säumige Steuerpflichtige – und erst recht für alle, die ihre Erklärungen verspätet abgeben – nicht unbedingt billiger werden. Finanzämter können auf das Urteil reagieren, indem sie vermehrt Vorauszahlungen auf Steuern festsetzen, die im laufenden Jahr schon anfallen. Wer diese nicht pünktlich bezahlt, bekommt automatisch einen Verspätungszuschlag von monatlich 0,25 Prozent der festgesetzten Steuer, der ab dem ersten Tag gilt. Dasselbe gilt für alle, die ihre Erklärung erst nach der Karenzzeit abgeben, die meist 15 Monate nach dem Kalenderjahr endet. Wegen Corona wurde diese Karenzzeit für 2019 bis Ende dieses Monats also August 2021 verlängert.

Rechtzeitige Steuerklärung schützt vor Strafzahlungen

Wenn diese Abgabefrist versäumt wird, ist mit einem entsprechenden Zuschlag des Finanzamts zu rechnen. Die Ausnahme sind Erstattungen von zu viel gezahlter Steuer, hier sind keine Säumniszuschläge möglich. Aber das Finanzamt kann dennoch Steuerzahler bestrafen, die keine Erklärungen abgeben, auch wenn sie eigentlich gar nichts zu zahlen haben. Dieser Fall kann alle treffen, für die erst seit kurzem eine Abgabepflicht besteht, wie etwa als Gruppe die Rentner oder im Einzelfall auch junge Selbständige.

Keine Erklärung abgeben ist auch keine Lösung

Viele Rentner sind mit ihren niedrigen Einkünften zwar nach wie vor nicht steuerpflichtig, müssen aber trotzdem neuerdings eine Erklärung abgeben. Wenn sie das versäumen oder nicht tun wollen, kann das Finanzamt praktisch wie mit einem Bußgeld die Erklärung einfordern. Dasselbe gilt für Menschen, die mit wachsendem Einkommen durch ihre höheren Einkünfte in eine Steuerpflicht hineingewachsen sind.

Selbstständige bekommen zwei bis drei Jahre Schonzeit

Bei Selbstständigen kann das Finanzamt am Anfang noch nicht wissen, ob sie zum Beispiel mit ihren freien Einkünften, etwa bei Studentenjobs, gewisse Steuergrenzen überschreiten. Das trifft auf viele Selbstständige zu, die in den ersten Jahren noch keine nennenswerten Einkünfte haben und stattdessen viele Kosten steuermindernd geltend machen können.

Generell gilt, dass Finanzämter sich freie Tätigkeiten eine gewisse Zeit lang anschauen, in der sie vielleicht noch als "Hobby" ohne beabsichtigte Gewinnerzielung gelten mögen. Danach werden Steuererklärungen gefordert, deren Abgabe letztlich unausweichlich ist. Verzögerungen können teuer werden. Wenn sich die verspätete Abgabe von Erklärungen häuft, greift das Finanzamt zu einem einfachen Mittel: Die künftigen Einnahmen werden so hoch angesetzt, dass dabei eine hohe Steuerbelastung herauskommt.

Hohe Vorauszahlungen an das Finanzamt möglich

Für diese fiktiven Einkünfte werden laufende Vorauszahlungen festgesetzt – und zwar gleich für mehrere Jahre. Diese Steuern werden nun alle paar Wochen fällig, zum Beispiel mit jedem angefangenen Quartal, egal wann die Steuererklärung kommt. Um die Höhe dieser Vorauszahlungen zu begrenzen oder am besten zu verringern, empfiehlt sich eine schnelle Erklärung. Mit ihr lässt sich dann vielleicht zeigen, dass die Einkünfte in Wirklichkeit doch nicht so hoch sind, wie das Finanzamt sie veranlagt hatte.

Vorsicht vor verspäteten Steuerzahlungen

Wenn es maximal ungünstig läuft, wirken sich verspätete Steuerzahlungen gleich mehrfach negativ aus. Da sind zum einen die Nachzahlungen aus vergangenen Jahren und die Zuschläge, die das Finanzamt auf einen Schlag verlangt. Und zum anderen auch noch die Steuern aus dem laufenden Jahr, die jetzt als Vorauszahlung frühzeitig fällig werden.