Steuerschätzung: 1,7 Milliarden weniger als geplant

In den kommenden Jahren steigen die Steuereinnahmen insgesamt kontinuierlich weiter an. Das ist das Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung, die heute Finanzminister Olaf Scholz (SPD) bekannt gab. Allerdings fallen sie 2020 um 1,7 Milliarden Euro und in den drei folgenden Jahren um insgesamt acht Milliarden Euro niedriger aus als in der Mai-Prognose angenommen.

Die Wirtschaft wächst nur langsam. Und deshalb ist es auch keine große Überraschung, dass die Steuereinnahmen wohl weniger sprudeln werden als bisher erwartet.

Mehreinnahmen für die nächsten Jahre sparen

In diesem Jahr liegen die Steuereinnahmen zwar um vier Milliarden Euro höher als noch im Frühjahr geschätzt, der Grund dafür ist aber vor allem ein Sondereffekt: Deutschland zahlt nämlich weniger Geld an die EU als ursprünglich geplant. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will die höheren Einnahmen dieses Jahres jetzt nutzen, um damit die niedrigeren Einnahmen in den nächsten Jahren auszugleichen.

Scholz lobte bei der Vorstellung der Steuerschätzung seine eigene Haushaltspolitik. Sie sei der Grund, warum jetzt keine hektischen Korrekturen nötig seien.

Kritik am Finanzminister

Die Grünen forderten, der Finanzminister müsse bei den Investitionen nachbessern – etwa beim Klimaschutz oder bei der Infrastruktur. Auch die Linkspartei kritisierte, dass die Bundesregierung weiter an einem ausgeglichenen Haushalt ohne neue Schulden festhält. Das sei ökonomischer Unsinn und führe direkt in die nächste Wirtschaftskrise, so Linken-Fraktionsvize Gesine Lötzsch. Der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach forderte, die Mehreinnahmen für Steuerentlastungen für Unternehmen zu nutzen.