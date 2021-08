Steuererleichterungen für Ehrenamtliche

Seit Anfang des Jahres gibt es Steuererleichterungen für all diejenigen, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich engagieren. Grundsätzlich wird dabei unterschieden zwischen der Übungsleiterpauschale und der Ehrenamtspauschale. Beide Pauschalen sind erhöht worden.

"Bis 2020 waren das 2.400 Euro als Übungsleiterpauschale , also zum Beispiel für den Jugendtrainer im Sportverein. Und dieses Jahr sind es 3.000 Euro. Und für andere ehrenamtliche Tätigkeiten, wenn man zum Beispiel eine kleine Aufwandsentschädigung bekommt, wenn man als Platzwart tätig ist oder wenn man sich im Vorstand engagiert, dann sind es jetzt 840 Euro im Jahr, letztes Jahr waren es noch 720 Euro." Isabelle Pohlmann, Finanztest

Die Freibeträge gelten übrigens auch für Helfer in Impf- und Testzentren, wie die Expertin betont. Auch hier gilt: Wer in der Verwaltung hilft, kann die Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen. Ehrenamtliche, die beispielsweise Aufklärungsgespräche im Impfzentrum führen, steht hingegen die Übungsleiterpauschale zu.