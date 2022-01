Steuererklärung - jetzt planen macht's leichter

Soeben hat man sich den Schweiß von der Stirn gewischt, nachdem die Steuerklärung gerade so rechtzeitig im Briefkasten des Finanzamtes gelandet ist – und dann soll man sich schon wieder damit befassen? Doch die Vorteile liegen auf der Hand: wer kontinuierlich abheftet und richtig plant, muss später im Jahr weniger suchen und kann Steuern sparen.

Einsparpotential bietet zum einen der Arbeitsplatz zuhause, erklärt der Chefredakteur des Verbraucherportals Finanztip, Hermann-Josef Tenhagen. Arbeitnehmer ohne eigenes Arbeitszimmer können auch im laufenden Jahr wieder auf die Home-Office-Pauschale zurückgreifen.

"Wenn man dann noch andere Kosten hat im Zusammenhang mit der Arbeit, kommt man schnell über die Werbekostenpauschale von 1.000 Euro und dann kommt tatsächlich für jeden Bleistift, den Computer, Handy und Handykosten, alles, was sie für die Arbeit brauchen, als Werbungskosten geltend machen und das lohnt sich", sagt Hermann-Josef Tenhagen.

Ausgaben für Handwerker gut planen

Und auch wer den Luxus eines eigenen Arbeitszimmers hat, sollte jetzt schon Quittungen und Belege abheften, damit sie später nicht verloren gehen. So hat man auch gegen Jahresende die Übersicht, ob man über die Werbungskostenpauschale kommt, oder ob man ohnehin darunterliegt und es sich eventuell lohnt, die Anschaffung ins nächste Jahr zu schieben.

Das gilt auch für den Punkt allgemeine außergewöhnliche Belastungen. Was man auch planen könne, seien Handwerkerkosten, so Tenhagen. Im Jahr kann man 6.000 Euro an Handwerkerkosten steuerlich geltend machen: die Arbeitsstunden und die Fahrtkosten.

"Wenn sie jetzt Ihr Bad umbauen, dann ist es vielleicht so, dass Sie mehr als die 6.000 Euro hätten. Dann würden sie eben gucken, dass sie einen Teil der Kosten dieses Jahr hätten und den anderen Teil erst im kommenden Jahr, so dass sie nie über diese 6.000 Euro drüber kommen. Das ist so etwas, was man von vorneherein planen kann", erklärt Tenhagen.

Akkupunktur von der Steuer absetzen

Ebenfalls planbar seien viele sogenannte allgemeine außergewöhnliche Belastungen. So etwa Zahnimplantate, die die Kasse nicht oder nur teilweise bezahlt. Wenn diese außergewöhnlichen Belastungen einen bestimmten Betrag überschreiten, dann können sie steuerlich geltend gemacht werden. Wenn man das Implantat brauche, sei es sinnvoll, alle anderen Dingen für die außergewöhnlichen Belastungen zu nutzen, etwa noch die Brille.

Oder beispielsweise die Kosten für eine Physiotherapie oder Akupunktur. Allerdings muss dafür die individuelle Belastungsgrenze überschritten worden sein. Diese hängt ab von der Höhe der Einkünfte, Familienstand und der Zahl der Kinder.

In Bayern gibt es dafür auf der Homepage des Bayerischen Landesamtes für Steuern einen Rechner, auf dem die individuelle zumutbare Belastung ausgerechnet werden kann.

Hilfe beim Grillen als haushaltsnahe Dienstleistung

Weiter geht es mit der Steuerplanung. Wichtiger Punkt: Die haushaltsnahen Dienstleistungen. Und die können nicht nur Immobilieneigentümer geltend machen, auch Mieter können das.

Hermann-Josef Tenhagen zählt folgende Punkte auf: "Dann haben sie in ihrer Nebenkostenabrechnung in jedem Fall eine Hausreinigung, womöglich einen Schornsteinfeger drin, all diese Dinge und die können sie in der Steuer geltend machen als haushaltsnahe Dienstleistung. Zu einer haushaltsnahen Dienstleistung gehört beispielsweise auch, wenn sie im Sommer den Nachbarjungen fürs Grillfest engagieren. Wichtig ist, wenn der ihnen eine Rechnung schreibt, dass sie das Geld überweisen. Dann können sie das als haushaltsnahe Dienstleistung geltend machen."

Maximal können Arbeits- und Fahrtkosten von 20.000 Euro zu einem Fünftel in der Einkommenssteuererklärung geltend gemacht werden. Daraus ergibt sich dann ein direkter Abzug von bis zu 4.000 Euro im Jahr. Und auch hier gilt: Wer clever plant und rechnet, kann im Herbst und Winter sehen, welche Dienstleistungen aus Optimierungsgründen noch getätigt werden können, und welche in das kommende Jahr geschoben werden sollten.