Stichtag: Die Steuererklärung nicht vergessen

Der Countdown läuft, die Abgabefrist für die Steuererklärung 2020 naht. Je nachdem, ob Allerheiligen als Feiertag gilt oder nicht, endet die Abgabefrist am 1. oder 2. November 2021 in allen Bundesländern. Das ist aber sowieso schon später als sonst: Aufgrund der Corona-Pandemie war das Abgabedatum nach hinten verschoben worden.

In Bayern gilt der 2. November. Bis dahin sind alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verpflichtet, eine Erklärung abzugeben. Wer sie jedoch freiwillig macht, hat noch bis zum 31. Dezember 2024 Zeit, erklärt Tobias Gerauer, Leiter der Rechtsabteilung bei der Lohnsteuerhilfe Bayern. Für alle anderen gilt es, sich nun zu sputen.

Fristverlängerung für Steuererklärung ist schwer zu erhalten

Eine Fristverlängerung zu bekommen, wird in diesem Jahr nur schwer möglich sein sagt Gerauer. "Das mit der Fristverlängerung ist gar nicht so leicht. Ich empfehle da auf jeden Fall, dass, wenn man es nicht schafft bis zum 2.11., dass man sich mit dem Finanzamt in Verbindung setzt und erklärt, warum man es nicht schafft."

Wenn man einen Grund habe, wie zum Beispiel eine akute Erkrankung, oder wenn man von einer Naturkatastrophe betroffen war, dann gebe es vielleicht noch ein paar Tage oder Wochen obendrauf. Das müsse man aber individuell mit seinem Finanzamt besprechen.

Wer seine Steuererklärung dem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein überlässt, für den gilt allerdings die gesetzliche Abgabefrist 31. Mai 2022.