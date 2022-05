Steuerentlastung: Sprit könnte knapp werden und teuer bleiben

Die Energiepreise kannten in den vergangenen Monaten nur eine Richtung: nach oben. Die Autofahrer ächzten unter den hohen Spritpreisen an den Zapfsäulen. Zur Entlastung beschloss der Bundestag deshalb einen Tankrabatt, der ab 1.Juni gelten soll. Doch es droht Ungemach, der die Entlastung wieder zunichtemachen könnte.

Tankstellen warnen vor knappem Sprit

Die Tankstellenbranche warnt im Zuge der geplanten Entlastungen bei der Energiesteuer für Benzin und Diesel ab 1. Juni vor möglichen Engpässen an den Zapfsäulen. Eine hohe Nachfrage der Autofahrer werde auf ein niedriges Angebot stoßen, heißt es beim Bundesverband Freier Tankstellen.

Die Branche will ihre Lagerbestände vorher runterfahren. Aus einem einfachen Grund: die Energiesteuer auf Treibstoff wird an den Raffinerien und Tanklagern erhoben und nicht an den Tankstellen selbst. So müsste die Branche also teuer versteuerten Sprit einkaufen, um ihn nach dem 1.Juni günstiger an die Autofahrer zu verkaufen – ein Minusgeschäft.

Sturm auf die Tankstellen erwartet

Andererseits sei damit zu rechnen, dass die Autofahrer ausgerechnet ab dem 1. Juni massenhaft an die Zapfsäulen fahren, um leere Tanks aufzufüllen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen rät deshalb, dass niemand seinen Tank vorher fast komplett leerfahren sollte.

Ob der Spritpreis ab 1.Juni wirklich um die geplante Steuerentlastung von fast 30 Cent für Benzin und um 14 Cent für Diesel sinkt, ist offen. Denn bereits in den vergangenen Wochen gab es den Verdacht, dass die Tankstellen ihre Preise künstlich hochgehalten haben. Seit April prüft das Kartellamt die Situation.