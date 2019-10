Steuereinnahmen in Bayern steigen weiter

Der Freistaat Bayern kann weiter mit steigenden Steuereinnahmen planen - dennoch warnt Finanzminister Albert Füracker (CSU) vor einer zu optimistischen Deutung der Zahlen. Der Minister sprach von stabilen Einnahmen und erklärte: "Die aktuelle Steuerschätzung ist aus Sicht Bayerns weder Grund für überzogenen Pessimismus noch für besondere Euphorie."

Ein Plus von 159 Millionen Euro

Füracker kann für dieses Jahr mit zusätzlichen 159 Millionen Euro rechnen, geht in der Tendenz aber von eher rückläufigen Einnahmen aus. 2020 ist dagegen nur ein geringfügiges Plus von etwa sieben Millionen Euro zu erwarten.

Füracker, wie auch Ministerpräsident Söder, weisen schon länger darauf hin, dass die Steuereinnahmen auf Grund der Wirtschaftslage zurückgehen könnten. Aus diesem Grund sei es wichtig, zu investieren.

Investieren hat Priorität

Söder reduziert deswegen nach eigenen Angaben auch die Tilgung der Staatsschulden auf ein Minimum, um Mittel für geplante Innovationsmaßnahmen zur Verfügung zu haben. Beim Nachtragshaushalt für 2020, der im Moment aufgestellt wird, geht es vor allem um die Finanzierung der sogenannten High-Tech Agenda Bayern.

Füracker verwies darauf, dass Bayern dafür insgesamt zwei Milliarden Euro in die Hand nehme und erklärte: "Damit legen wir die Basis für eine Fortsetzung der Prosperität in der bayerischen Wirtschaft und der Solidität in den öffentlichen Finanzen Bayerns."

Mit Blick auf die allgemeine wirtschaftliche Eintrübung sprach der Finanzminister von einer stabilen "Seitwärtsbewegung bei den staatlichen Steuereinnahmen, die auch Kalkulationsgrundlage für die laufende Aufstellung des Nachtragshaushalts 2020 ist".

Grüne fordern mehr Investitionen in Klimaschutz

Der finanzpolitische Sprecher der Grünen im Landtag, Tim Pargent, wertete die Zahlen der Steuerschätzer als Zeichen, dass die "fetten Jahre mit steigenden Einnahmen" vorbei seien. Er forderte Zukunftsinvestitionen in Klimaschutz und Infrastruktur und erklärte: "Söders milliardenschwere Wahlversprechen, wie das Bayerische Familiengeld, stellen sich nun aber als ein Klotz am Bein heraus und müssen auf den Prüfstand".

FDP Fraktionschef Martin Hagen meinte, "die Party geht zu Ende" und verlangte die zusätzlichen Einnahmen in die Rücklagen zu stecken. "Angesichts der Konjunktur-Risiken könnten wir sie schon bald gebrauchen", erklärte Hagen.