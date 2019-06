Stellenabbau: Siemens wird immer mehr zum Software-Konzern

"Wir haben mehr Software-Entwickler als Microsoft." Dieser Satz stammt von Heinrich von Pierer, dem Vor-Vor-Vorgänger des heutigen Siemens-Chefs Joe Kaeser. Zu von Pierers Zeiten standen diese IT-Kräfte zumeist im Hintergrund, mittlerweile aber spielt das Software-Geschäft die entscheidende Rolle in den Zukunftsplanungen von Siemens. Das zeigen auch die jüngsten strategischen Entscheidungen des Vorstandes.

Siemens trennt sich von Kraftwerksgeschäft

So trennt sich der Konzern über eine Ausgliederung vom Kraftwerksgeschäft. Um die Traditionssparte für einen Börsengang attraktiv zu machen, sollen noch einmal 2.700 Jobs gestrichen werden. Insgesamt hat Siemens damit den Abbau von 13.000 Stellen angekündigt, vor allem in Bereichen, die für die althergebrachten Kompetenzen der Münchener stehen: Großanlagen in aller Welt bauen und betreuen.

Siemens setzt immer stärker auf Software

Zuwächse dagegen gibt es vor allem im Geschäft mit der Industrie-Automatisierung. In der Fabrik der Zukunft kommt es vor allem auf eine möglichst intensive digitale Vernetzung an. Hier liefert sich Siemens ein Wettrennen mit Konkurrenten wie ABB. Als entscheidend gilt die Software-Kompetenz. Derzeit liegt Siemens mit seiner Datenplattform Mindsphere vorne, das Geschäft gilt als hoch rentabel.