Stellenabbau: Commerzbank und Betriebsrat einigen sich

Die Commerzbank baut ihren Konzern um, unter anderem sollen 2.300 Stellen abgebaut werden. Mit dem Betriebsrat einigte sich das Geldhaus darauf, dass es dafür Rückstellungen von 610 Millionen Euro verbucht. Der Schritt werde das Ergebnis im vierten Quartal entsprechend stark belasten, teilte die Commerzbank in Frankfurt mit.

Dichtes Filialnetz bald Geschichte

Lange hielt die Commerzbank an ihrem dichten Filialnetz fest und feilte vor allem am Zuschnitt der jeweiligen Standorte, während andere Geldhäuser seit Jahren in großem Stil Filialen dicht machten. Inzwischen hat auch die Commerzbank entschieden, dass 200 Geschäftsstellen, die wegen der Corona-Pandemie zeitweise geschlossen waren, gar nicht wieder geöffnet werden. Damit wird die Commerzbank jede fünfte Filiale schließen.

Strategie Commerzbank 5.0 im Frühjahr

Das Geldhaus steht unter anderem wegen der Niedrigzinsen und der Digitalisierung unter Druck. Im ersten Quartal des neuen Jahres will die Commerzbank ihre neue Strategie Commerzbank 5.0 vorstellen, in der der weitere Konzernumbau bekannt gegeben wird. In den ersten neun Monaten des Jahre hat die Commerzbank wegen des andauernden Konzernumbaus 162 Millionen Euro Verlust erwirtschaftet

Dieser Artikel entstand auf Basis von dpa-Meldungen.