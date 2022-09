Stellenabbau bei Vitesco: Standort Regensburg nicht betroffen

Die rund 3.000 Beschäftigten beim Autozulieferer Vitesco in Regensburg müssen nicht um ihre Jobs fürchten. Am Standort Regensburg gebe es keine Pläne für einen Stellenabbau, sagte eine Unternehmenssprecherin dem BR am Mittwoch auf Nachfrage. Der bereits im Juni angekündigte Stellenabbau betrifft demnach nur das Werk in Nürnberg.

Mitarbeiter aus Roding sollen nach Regensburg

Anders als am Standort Nürnberg gibt es am Vitesco-Hauptsitz Regensburg keine Produktionssparte. Hier befindet sich die Forschung und Entwicklung. Laut einer Unternehmenssprecherin wolle man hier die Beschäftigtenzahl sogar noch aufstocken.

Auch sollen vom Vitesco-Standort Roding im Landkreis Cham, der bekanntlich 2024 geschlossen werden soll, noch hochqualifizierte Mitarbeitende am Standort Regensburg übernommen werden. Wie berichtet, sind von der Schließung in Roding insgesamt 520 Menschen betroffen.

Stellenabbau im Vitesco-Werk Nürnberg

In Nürnberg sollen bis 2026 von den 1.160 Arbeitsplätzen bis zu 810 wegfallen – also zwei Drittel der Belegschaft. Der Aufsichtsrat hat inzwischen zugestimmt und von "sehr schmerzhaften Einschnitten" gesprochen. Wie es hieß, wären die Konsequenzen ohne das nun gebilligte Konzept mittel- und langfristig noch viel drastischer gewesen.

Vitesco will Produktion in Deutschland halten

Der Stellenabbau solle möglichst sozialverträglich umgesetzt werden, hieß es. Das Unternehmen will seine Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die Produktion in Deutschland halten. In den nächsten zehn Jahren will der Autozulieferer gut zehn Millionen Euro in Zukunftstechnologien investieren.