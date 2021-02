Stellenabbau bei MAN: Gesamtbetriebsrat macht weiter Druck

Der Druck bei MAN ist hoch. Der Münchner Lkw- und Bushersteller schreibt rote Zahlen. Dabei braucht die VW-Tochter dringend Geld für notwendige Investitionen. Vor kurzem hat sich der Vorstand mit dem Betriebsrat darauf geeinigt, dass 3.500 Stellen hierzulande wegfallen sollen. Dies gehört zu einem Sparprogramm, von dem sich der Vorstand Ergebnisverbesserungen von bis zu 1,7 Milliarden Euro jährlich verspricht.

Ursprünglich sollten mehr Arbeitsplätze wegfallen

Zunächst war bei MAN die Rede von bis zu 9.500 Arbeitsplätzen, die weltweit wegfallen sollen. Nun sollen es deutlicher weniger sein. Allerdings sind die Zahlen nicht einfach so vergleichbar. Der jetzt vereinbarte Stellenabbau gilt nur für Deutschland. Daneben hält der Münchner Lkw-Hersteller daran fest, sich vom Werk in Steyr, mit seinen rund 2.200 Stellen, zu trennen. Auch vom Standort Plauen, wo 130 Mitarbeiter tätig sind, will man sich nach wie vor trennen.

Wie stark sind München und Nürnberg betroffen?

Im Stammwerk München sollen bis Ende 2022 noch 7.500 Stammmitarbeiter beschäftigt sein. Derzeit sind es den Angaben des Betriebsrates zufolge 8.250. Insgesamt arbeiten dort aktuell rund 9.000 Menschen, dazu zählen unter anderem auch Leiharbeiter. In Nürnberg soll es künftig noch 3.100 Stammmitarbeiter geben, das wären laut Betriebsrat 360 weniger als jetzt. Derzeit sind dort insgesamt 3.600 Menschen beschäftigt.

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Ganz wichtig war den Arbeitnehmervertretern, dass bei dem Arbeitsplatzabbau in Deutschland auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet wird. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk macht der Chef des Gesamtbetriebsrats Saki Stimoniaris deutlich, was die vereinbarte "doppelte Freiwilligkeit" bedeutet. Das Unternehmen könne keinen rausschmeißen, wenn der Arbeitnehmer das nicht wolle. Die Stellen sollen über Abfindungen, Altersteilzeitregelungen und die natürliche Fluktuation abgebaut werden. Zudem ist auch vorgesehen, dass Leiharbeitsverträge nicht verlängert werden.

Bis jetzt nur Absichtserklärung

Zwar haben sich beide Seiten, Betriebsrat und Vorstand, nach einem zähen Ringen auf den Stellenabbauplan verständigt, allerdings wurde nur ein sogenanntes "Eckpunktepapier" beschlossen. Jetzt soll die Einigung in einem Tarifvertrag übernommen werden - und zwar eins zu eins, wie Stimoniaris verlangt. Das heißt auch die vom Vorstand einseitig gekündigte Beschäftigungsgarantie bis 2030 würde wieder gelten.

Im Tarifvertrag der IG-Metall habe sie eine andere Wertigkeit, sie böte den Arbeitnehmern einen viel höheren Schutz. Wer einmal eine Vereinbarung kündige, der tue es vielleicht ein zweites Mal, meint der Chef des Gesamtbetriebsrates. Die Gespräche über den Tarifvertrag haben gerade erst begonnen. Stimoniaris ist hier recht zuversichtlich, er rechnet mit einem baldigen Abschluss.

Stimmung zwischen Vorstand und Betriebsrat bleibt frostig

Lange haben beide Seiten um die Einigung gerungen. Vor allem als der Vorstand einseitig die zuvor vereinbarte Beschäftigungsgarantie aufkündigte, wurde der Ton rau. Der Betriebstrat zog wegen der Aufkündigung sogar vor das Münchner Arbeitsgericht. Stimoniaris sprach von einem "Kulturbruch". Zwischenzeitlich wurde auch der Vorstand ausgetauscht. Doch die Fronten blieben verhärtet.

Mittlerweile sprechen zwar beide Seiten wieder miteinander, die Stimmung scheint aber nach wie vor eisig zu sein. So spricht Stimoniaris von einem mittlerweile "professionellen" Umgangston. Und er macht auch deutlich, dass nach wie vor am laufenden Verfahren vor dem Münchner Arbeitsgericht wegen der Aufkündigung der Beschäftigungsgarantie festgehalten wird.