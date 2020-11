Stellenabbau bei Kuka: Roboterhersteller streicht 270 Stellen

Per Videobotschaft hatte Kuka-Vorstandschef Peter Mohnen den Mitarbeitern am Dienstag angekündigt, dass der Roboterhersteller Arbeitsplätze abbauen wird – und zwar schon im kommenden Jahr.

Kuka leider unter schwacher Nachfrage

Unternehmenssprecher Wolfgang Meisen bestätigte dem BR, dass der schwäbische Roboterhersteller unter der schwachen Nachfrage am Markt leidet. In den ersten neun Monaten des Jahres habe das Auftragsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 500 Millionen Euro abgenommen, dies sei die Hauptursache für die angekündigte Maßnahme, so Meisen. Dabei wolle man aber nur so viel Knowhow verlieren wie unbedingt nötig.

Industrie nach Corona: Mehr Roboter?

Mittelfristig hofft man bei KUKA, von der Corona-Krise zu profitieren, denn in zwei bis fünf Jahren könnte die Industrie vermehrt auf Robotics und Automation setzen, so die Hoffnung. Der geplante Stellenabbau soll vor allem den Unternehmensbereich Robotics betreffen, aber auch die Sparten Systems und die KUKA AG, so Unternehmenssprecher Meisen.

Gewerkschaft möchte betriebsbedingte Kündigungen verhindern

Die IG Metall Augsburg bestätigte, in Gesprächen über den Stellenabbau zu sein. Dabei erwarte man "einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen und angemessene Lösungen unter Berücksichtigung der aktuellen Situation“, so Geschäftsführer Michael Leppek.