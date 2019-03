Stellenabbau bei Kuka in Augsburg

In Augsburg wird damit fast jeder elfte der 4000 Arbeitsplätze gestrichen. Die Stellen sollen in der Verwaltung wegfallen und zwar möglichst sozialverträglich. Reicht dieser Abbau, um das Sparprogramm von 300 Millionen Euro bis 2021 zu erfüllen? Michael Leppek, für die IG Metall bei Kuka im Aufsichtsrat, legte sich fest:

"Ich gehe nicht davon aus, dass darüber hinaus etwas passiert. Warum? Wir haben Investitionen in die Zukunft. Wir haben noch nie so viel investiert in den letzten Jahren. Und wenn wir das alles gut machen, dann werden die Ergebnisse hoffentlich schon Ende des Jahres sichtbar und spürbar sein." Michael Leppek, IG Metall, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Kuka

2018 lief für Roboterbauer Kuka schlecht

Denn 2018 war für Kuka ein Jahr der schlechten Zahlen: Die Auftragseingänge schrumpften um knapp sieben Prozent, der Umsatz um gar achteinhalb Prozent. Und die Gewinnmarge – schon in der letzten Jahresbilanz kritisiert – fiel abermals schlechter aus. Nach allen Abzügen lag sie unter zwei Prozent.

Investorenvereinbarung von Kuka und Midea läuft bis 2023

Schlecht lief es auch im größten Robotikmarkt der Welt – China. Dem Sitz von Kukas Eigentümer Midea. Der hat mit Kuka bei der Übernahme eine Investorenvereinbarung geschlossen. Und diese gelte weiter bis 2023, ist Gewerkschafter Michael Leppek überzeugt. Die Investorenvereinbarung habe Kuka in Augsburg vor dem chinesischen Einfluss geschützt und möglich gemacht, dass das Werk eigenständig Entscheidungen treffen könne.

"Das bedeutet im Guten wie im Schlechten, dass wir das selber zusammen machen müssen. Das ist natürlich bitter. Wir haben uns nicht vorstellen können, dass wir über Personalabbau reden müssen. Es ist nicht so, auch wenn das der eine oder andere gerne hören möchte, dass die Investoren über Gebühr Druck ausüben auf uns." Michael Leppek, IG Metall, Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Kuka

Taskforce aus China-Experten bei Kuka in Augbsurg

Um in China erfolgreicher zu werden, hat Kuka eine Taskforce mit China-Experten eingesetzt. Die Volksrepublik brauche ein anderes Sortiment an Robotern, so Kuka-Chef Peter Mohnen.

"Die Autobranche in China ist im letzten Jahr zum ersten Mal seit 20 Jahren rückläufig gewesen. Und die braucht Roboter, die wir bauen. Die Scara- und Delta-Roboter werden in anderen Branchen eingesetzt. Und dort erweitern wir das Produkt-Portfolio." Peter Mohnen, Interimschef Kuka

Die Scara- und Delta-Roboter sind wesentlich simpler als Kukas Hauptprodukte, und nur bis zu halb so teuer. Mohnen ist überzeugt, dass auch in China die Zahlen bald wieder stimmen werden. Ob er selbst dauerhaft als Vorstandsvorsitzender installiert wird, darauf gibt es bislang keine Antwort. Und dass bei Kuka anders als in anderen deutschen Firmen mit chinesischer Beteiligung schon kurz nach der Übernahme das Top-Management ausgewechselt wurde, dazu verwies der Interimschef Mohnen auf den Aufsichtsrat.