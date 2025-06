Steigt der Ölpreis in Bayern wegen des Nahost-Konflikts weiter?

An den Tankstellen in Bayern waren Auswirkungen des Krieges zwischen Israel und dem Iran in den vergangenen Tagen bereits deutlich zu spüren gewesen. So legten die Preise für Benzin und Diesel nach Zahlen des ADAC im deutschlandweiten Schnitt deutlich zu. Auch die Heizölpreise stiegen merklich. Nun fragen sich viele Hausbesitzer und Autofahrer in Bayern: Wie geht es weiter mit den Öl- und Spritpreisen?

ADAC verzeichnet starkes Plus bei Benzin- und Dieselpreisen

Nach Zahlen des ADAC kostete ein Liter Super E10 am Sonntagmorgen bereits 1,749 Euro, ein Liter Diesel 1,639 Euro. Am Vortag um die gleiche Uhrzeit war es jeweils knapp ein Cent weniger. Am Freitag hatten sie sogar noch fünf beziehungsweise sechs Cent unter den Samstagpreisen gelegen.