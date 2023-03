Steigender Eigenkapitalbedarf in der bayerischen Wirtschaft

Die Nachfrage nach Beteiligungen durch die Bayerische Beteiligungsgesellschaft (BayBG) ist im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Gerade in Krisenzeiten würden Banken vermehrt auf das Eigenkapital von Unternehmen achten. Ist dieses zu gering, bekommen Firmen keine oder nicht ausreichend hohe Kredite. Die BayBG springt in solchen Fällen ein und beteiligt sich auch mit kleineren Summen an Firmen.

Kapitalbedarf haben die Unternehmen laut BayBG aus unterschiedlichen Gründen. Einige richten krisenbedingt ihr Geschäft neu aus. Andere investieren in die Digitalisierung, wollen expandieren oder als Startups ihre Geschäftsideen verwirklichen.

Unternehmen werden nicht aufgekauft

Etwa die Hälfte der Beteiligungen sei in Wachstumsunternehmen investiert, so Peter Pauli, Sprecher der Geschäftsführung der BayBG. Der zweitwichtigste Grund für Beteiligungen seien Unternehmensnachfolgen. Auch hier ist der Kapitalbedarf oft hoch und von den neuen Eigentümern häufig nicht allein zu stemmen. An dritter Stelle stehen die sogenannten "turnaround" Investitionen. Also wenn sich Firmen neu ausrichten und deshalb Geld benötigen. Anders als viele andere Beteiligungsgesellschaften, strebt die BayBG keine Mehrheiten an. Die Firmen werden also nicht früher oder später geschluckt und dann gewinnbringend verkauft. Das würden besonders mittelständische Familienunternehmen schätzen, die ihre Betriebe weiterführen wollen.

Beteiligungen von Industrie bis Handwerk

Insgesamt verfügt die BayBG über Beteiligungen in Höhe von 350 Mio. Euro. Dabei kommt es auch immer wieder zu Verlusten. Die Ausfallquote sei mit 1,5 Prozent aber sehr niedrig. Insgesamt habe die BayBG zwischen 700 und 800 Anfragen im Jahr. Bei etablierten Unternehmen mit erfolgversprechendem Geschäftsmodell seien Beteiligungen bis zu 10 Millionen Euro möglich. Mehrheitlich werden jedoch kleinere Summen vergeben. Vor allem an mittelständische Industrieunternehmen. Aber auch Bäckereien und andere Handwerksbetriebe können profitieren.