Steigende Strompreise – was bringt der Wegfall der EEG-Umlage?

Die EEG-Umlage war im Jahr 2000 eingeführt worden, um die Förderung des Ausbaus von Solar-, Wind-, Biomasse- und Wasserkraftwerken zu finanzieren. Sie wird bei Endkunden über die Stromrechnung erhoben. Die Einnahmen aus diesem Aufschlag fließen auf das sogenannte EEG-Konto der Übertragungsnetzbetreiber.

Wegfall der EEG-Umlage zu gering, um allgemeinen Preisanstieg auszugleichen

Die Kosten für neue Windräder und Solaranlagen, sofern sie noch anfallen, sollen nach dem Wegfall der Umlage direkt aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Auf die Stromkunden sind aber in der Zwischenzeit an anderer Stelle viele Kostenfaktoren neu hinzugekommen - und die EEG-Umlage hatte ohnehin schon weitgehend ausgedient.

EEG-Umlage macht beim hohen Strompreis kaum etwas aus

Was auf den ersten Blick wie ein Geschenk der neuen Bundesregierung unter Olaf Scholz an die Verbraucher wirkt, geht in weiten Teilen noch auf die Vorgänger-Regierung unter Angela Merkel zurück. Schon im Oktober 2021 konnten die Betreiber der Übertragungsnetze bekanntgeben, dass die EEG-Umlage von 6,5 Cent pro Kilowattstunde Strom im Januar 2022 um 2,8 Cent sinken würde, ein Rückgang um mehr als 40 Prozent. Um die restlichen 3,7 Cent geht es jetzt, wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner den Ausstieg aus der EEG-Umlage verspricht.

Lage an Energiemärkten verteuert Strom immer weiter

Trotzdem haben sich die Strompreise zum Jahreswechsel weiter erhöht. Vor allem Neukunden, die den Anbieter gewechselt haben oder wechseln mussten, weil ihr Anbieter pleite war, müssen tief in die Tasche greifen. Fast alle Stromversorger, einschließlich der großen vier EnBW, Eon, RWE und Vattenfall, aber auch Stadtwerke machen ihre Energie - also Strom und Gas - für Neukunden sehr viel teurer.

Das hängt mit der schwierigen Versorgungssituation an den Energiemärkten zusammen. Eine zusätzliche kurzfristige Belieferung ist extrem teuer, auch für die Anbieter. Diesen Kostennachteil versuchen die Anbieter an ihre Verbraucher, besonders die Neukunden, weitgehend weiterzugeben.

EEG-Umlage für Erneuerbare nicht mehr notwendig

Der Staat hat seine finanzielle Unterstützung für die Errichtung neuer Solaranlagen und Windräder zum großen Teil eingestellt und setzt jetzt verstärkt auf einen freien Wettbewerb. Der Bund braucht die EEG-Umlage für den Ausbau der Erneuerbaren praktisch nicht mehr. Viele Subventionen für alternative Energien sind inzwischen außerdem ausgelaufen.

Dennoch stiegen die Strompreise in den letzten 10 Jahren immer weiter. Das bedeutet: Damit stiegen auch die Staatseinnahmen aus Mehrwertsteuer und Stromsteuer.

Die Menge des mit der EEG-Umlage subventionierten Stroms hat sich im gleichen Zeitraum von 118 auf 239 Terawatt-Stunden im Jahr mehr als verdoppelt. In den letzten zwei Jahren ist diese Entwicklung allerdings ins Stocken geraten. Es fehlt vor allem an neuen Windrädern.

EEG-Strom soll am Ende billiger als konventioneller sein

Langfristig soll der Ökostrom sich einmal wirtschaftlich komplett selbst tragen, so der Plan der Energiewende, weil er in der Erzeugung billiger als konventioneller Strom ist. Es werden dafür auch keine fossilen Energieträger wie Kohle, Öl und Gas benötigt, für die inzwischen teure Emissionszertifikate, also Verschmutzungsrechte und eine steigende CO2-Abgabe zu bezahlen sind. Am Ende dieser Entwicklung soll schließlich eine klimaneutrale Stromerzeugung stehen.

Problematisch ist der Weg dorthin, für den auch eine Digitalisierung der Netze und ein dezentraler Ausbau der Energieerzeugung notwendig sind. Diese Projekte sind bei weitem noch nicht abgeschlossen. Sie werden in den nächsten Jahren noch hohe Investitionen erfordern. Ein Beispiel ist die E-Mobilität: Für die Elektroautos ist eine eigene neue Infrastruktur mit neuen Ladesäulen erforderlich. Die Kosten dafür sollen die Steuerzahler und alle Verbraucher gemeinsam tragen, auch wenn sie kein E-Auto besitzen.

Ladesäulen für E-Autos müssen notfalls abgeregelt werden

Die Ladestationen, egal ob zu Hause in der Garage oder im öffentlichen Raum, müssen voll digital vernetzt sein mit dem jeweiligen Stromanbieter. Dieser kann so das Stromangebot steuern und gegebenenfalls reduzieren. Das soll verhindern, dass es punktuell zu einer Überlastung der Netze und zu Stromausfällen kommt, wenn zum Beispiel in einem bestimmten Gebiet zu viele E-Autos gleichzeitig geladen werden. Das Problem könnte vor allem nachts auftreten in einer sogenannten Dunkelflaute, wenn also weder Solarenergie noch Windstrom in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Notaus-Klausel für Wärmepumpen

Eine solche Notaus-Klausel bei einer drohenden Überlastung der Netze wird inzwischen auch für elektrische Wärmepumpen angeboten, die vor allem in Neubauten immer häufiger die klassische Heizung mit Öl oder Gas ersetzen. Bei Vattenfall und andere Versorgern gibt es einen verbilligten Tarif für solche Wärmepumpen, die einen sehr hohen Strombedarf haben und ständig laufen müssen. Dafür wird extra ein zusätzlicher Stromzähler eingebaut, der auch eine Rückkoppelung mit dem Versorger für mögliche Abschaltungen ermöglicht. Es soll demnach zulässig sein, dass der Stromanbieter die Versorgung drei Mal täglich für höchstens zwei Stunden unterbricht.

Was bei der EEG-Umlage wegfällt – könnte an anderer Stelle hinzukommen

Elektromobilität und elektrisches Heizen mit Wärmepumpen dürften in den nächsten Jahren einen stark steigenden Stromverbrauch erfordern. Damit steigt auch die Möglichkeit einer weiteren Erhöhungen des Strompreises. Die politische Vision lautet, der zusätzliche Verbrauch werde später einmal mit kostengünstigen erneuerbaren Energien mehr als ausgeglichen und der Strom so günstiger gemacht.

Aber davon kann im Moment nicht die Rede sein. Der Anteil der Erneuerbaren am Energiemix war zuletzt rückläufig und wird auch in diesem Jahr weiter abnehmen. Stattdessen muss zwischenzeitlich mehr Strom aus konventionellen Kraftwerken mit Kohle und Gas gewonnen werden. Bei den aktuellen Energiepreisen ist das allerdings besonders teuer.

Prognose: Kurzfristig kann es eigentlich nur noch teurer werden

Selbst ohne EEG-Umlage kann der Strompreis daher kaum noch sinken in diesem Jahr. Vor allem für Neukunden ist der Preis für die Kilowattstunde im Schnitt fast um zehn Cent nach oben geschnellt. Nach der Pleite einiger Anbieter lohnt sich der Wechsel inzwischen kaum noch - er kann sogar gefährlich sein. Wer zum Beispiel bei Lieferausfall seines Anbieters in einem Grundversorgungstarif landet, kann als Verbraucher mit einer extrem hohen Stromrechnung konfrontiert sein.

Nachfrage nach Strom steigt immer weiter

Seit der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Strom in der Industrie und in den Haushalten, wo Menschen einfach mehr Zeit verbringen, angestiegen. Dieser Mehrbedarf wird gerade im Winter in erster Linie mit fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle gedeckt. Diese Rohstoffe haben sich stark verteuert. Atomstrom steht in Deutschland in immer geringerem Umfang zur Verfügung. Zum Ende dieses Jahres werden die letzten Atommeiler hierzulande heruntergefahren. In Kohle- und Gaskraftwerken fallen neben höheren Rohstoffkosten auch Zusatzkosten an für CO2-Zertifikate und vor allem für Emissionsrechte, die inzwischen Mangelware sind. Größte Preistreiber für Gas waren die hohe Rohstoffnachfrage aus Asien und die Ukrainekrise.

Weniger Gas aus Russland macht Strom teurer

Dazu kommt eine veränderte russische Energiepolitik. Die Regierung in Moskau will verstärkt die Volksrepublik China beliefern. Das kündigte der russische Präsident Vladimir Putin bei seinem Staatsbesuch zur Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking an. Der Betrieb der zweiten direkten Pipeline zwischen Russland und Deutschland namens Nord Stream 2 ist derzeit aufgrund der Spannungen zwischen Russland und der Ukraine sehr unsicher. Putin will Erdgas statt nach Deutschland nun nach China verkaufen.

Gaspreis und Netzentgelte lassen Erzeugerpreise steigen

Geschätzt wird deshalb, dass die Kosten für reine Stromerzeugung kurzfristig nicht mehr wie in den vergangenen Jahren 25 Prozent sondern demnächst 36 Prozent vom Gesamtpreis für Strom ausmachen werden. Außerdem sollen die Netzentgelte für die Nutzung der Infrastruktur in diesem Jahr um etwa vier Prozent zulegen. Sie haben vorher bereits knapp ein Viertel des Strompreises ausgemacht. Vor diesem Hintergrund fällt die versprochene Abschaffung der restlichen EEG-Umlage kaum ins Gewicht.

Umstritten bleibt in der Ampelkoalition und unter Experten sogar, ob die Verteuerung der Energie nicht sogar politisch nach wie vor erwünscht ist. So bezeichnete die "Wirtschaftsweise" Monika Schnitzer die gestiegenen Preise als Werbung, um die Energiewende zu forcieren.