Steigende Strom- und Gaspreise: Besonders Arme betroffen

Erst vor kurzem hatte Ines Terhuven einen Fall, wie er in letzter Zeit immer häufiger vorkommt: Eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern muss künftig 160 Euro pro Monat für Strom und Gas bezahlen, statt wie bisher 120 Euro. "Wir haben überlegt, wie man irgendwo etwas einsparen könnte", erzählt Terhuven, "aber wir haben schlichtweg nichts gefunden".

Terhuven ist Schuldnerberaterin beim Evangelischen Hilfswerk München der Diakonie. Zu ihr kommen Menschen, deren Finanzen auf Kante genäht sind, denen teilweise die Schulden über den Kopf wachsen. An den derzeit steigenden Energiepreisen würden viele Menschen mit niedrigem Einkommen verzweifeln, berichtet sie. "Viele sind an der Belastungsgrenze, stehen mit diesen Rechnungen vor uns und wissen nicht, was sie tun sollen."

Bei zu großen Schulden drohen Stromsperrungen

Damit wächst auch die Angst vor Stromsperrungen. Sozialverbände befürchten, dass diese in den kommenden Monaten wieder zunehmen könnten: Sobald jemand seine offenen Rechnungen über einen bestimmten Zeitraum nicht mehr begleichen kann, dürfen die Energieversorger als letztes Mittel die Strombelieferung einstellen.

Zum Artikel "Steigende Energiepreise: Habeck erwägt mehr Regulierung"

Laut Monitoringbericht der Bundesnetzagentur kam dies 2020 (dem aktuellsten Jahr der Statistik) knapp 230.000 Mal vor. Dieser Wert ist niedriger als in den Jahren zuvor, jedoch auch weniger aussagekräftig. Denn für mehrere Monate galt in diesem Zeitraum für Verbraucher ein Moratorium, so dass auch bei ausstehenden Zahlungen der Strom nicht abgestellt werden durfte. Außerdem verzichteten viele Energieversorger zeitweise freiwillig darauf.

Zugleich wurden im Dezember 2021 die Gesetze geändert, wann Stromsperrungen möglich sind – auch das erschwert Prognosen. Statt wie bisher ab einer offenen Rechnung von 100 Euro gilt als Grenze nun das Doppelte des monatlichen Abschlags oder ein Sechstel der voraussichtlichen Jahresrechnung. Zwischen Androhung und Sperre müssen mindestens vier Wochen vergehen; der tatsächliche Vollzug muss dann noch einmal acht Werktage im Voraus angekündigt werden, statt wie bisher drei. Auch müssen die Energieversorger den Kundinnen und Kunden zwingend die Möglichkeit zur Ratenzahlung einräumen.

Ratenzahlungen und Stundungen bei zu hohen Stromrechnungen

Auf Nachfrage bestätigen viele Stadtwerke, ohnehin schon lange mit Betroffenen stets nach individuellen Möglichkeiten zu suchen. "Wir schauen uns jeden Einzelfall an und in der Regel lässt sich immer eine Lösung finden, die für beide Seiten akzeptabel ist", sagt Michael Markmüller, der bei den Stadtwerken München als Kundenbetreuer arbeitet. Dies könnten neben Ratenzahlungen auch Stundungen sein.

In Regensburg hat der Energieversorger Rewag bereits vor einigen Jahren einen runden Energietisch ins Leben gerufen. Zwei Mal jährlich treffen sich seitdem Vertreter von Rewag, Sozialverbänden, der Stadt, der Agentur für Arbeit und weiteren, um entstehende Probleme frühzeitig zu erkennen und bei "Energiearmut" zu helfen. Auch deshalb habe man die Zahl der Sperrungen zuletzt trotz Corona-Sorgen verringern können, teilt Rewag mit: von 915 (2020) auf 844 (2021).

Problematisch werde es vor allem dann, so heißt es von allen Seiten, wenn Kunden gar nicht auf Rechnungen oder Briefe reagieren würden.

Abschlagszahlung für Strom freiwillig erhöhen

Auch Schuldnerberaterin Terhuven empfiehlt deshalb, frühzeitig den Kontakt zum Stromanbieter zu suchen - sowohl bei immer größeren Rechnungen, als auch bei Preiserhöhungen wie im Moment. "Wenn es irgendwie möglich ist, sollte man den Abschlag jetzt freiwillig erhöhen", erklärt sie. Schließlich sei es besser, am Ende des Verbrauchsjahres vielleicht eine kleine Rückerstattung zu erhalten als eine satte Nachzahlung.

Leider sei das bei einigen ihrer Klientinnen und Klienten kaum möglich. Normalerweise erstellt Terhuven gemeinsam mit ihnen einen Haushaltsplan, um Ausgaben gegebenenfalls umzuschichten. Aber bei der alleinerziehenden Mutter etwa "reichte das weitem nicht mehr aus" - zu drastisch war die Preissteigerung von 120 auf 160 Euro.

In so einem Fall bliebe nur noch, den Stromverbrauch deutlich zu senken. Helfen können dabei neben den Sozialverbänden auch die Energieberatungen, wie sie Stadtwerke und Verbraucherzentralen anbieten. Diesen Service gibt es teilweise sogar kostenlos.