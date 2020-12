Steigende Spritpreise: So viel teurer wird das Tanken ab Januar

Die neue CO2-Abgabe und das Ende der niedrigeren Mehrwertsteuersätze lassen beide gleichzeitig zum 1. Januar den Steueranteil bei den Kraftstoffen sprunghaft steigen. Um zehn bis elf Cent wird sich der Liter Benzin oder Diesel an der Zapfsäule dadurch verteuern. Das hat der ADAC ausgerechnet. Andererseits stehen die Tankstellen in der Corona-Krise verstärkt unter Preisdruck, weil sie zu wenig Kraftstoff verkaufen. Privat und auch geschäftlich sind weniger Autofahrer unterwegs als in normalen Zeiten. Die Tanklager bei den Raffinerien sind deshalb gut gefüllt und warten auf Abnehmer.

Begrenzter Spielraum für Preiserhöhungen wegen hartem Wettbewerb

Knapp 1,30 Euro kostete im Schnitt ein Liter Superbenzin E5 in diesem Jahr, das war schon vergleichsweise günstig. Und seit dem ersten Lockdown im Frühjahr sind die Preise noch niedriger, weil durch die Corona-Krise ein Überangebot entstand. Es wird nicht mehr so viel gefahren, wenn Reisen und Messen ausfallen oder Pendler im Homeoffice bleiben. In einer solchen Situation ist es schwierig, höhere Preise am Markt durchzusetzen, abgesehen von den Steuererhöhungen, welche die Tankwarte natürlich an die Kunden weitergeben wollen.

Beim Rohöl ist Spekulation auf höhere Preise nach Corona möglich

Nur beim Rohöl können Börsenhändler heute bereits kräftig auf eine Konjunkturerholung nach der Corona-Krise setzen. Bei den Kraftstoffen geht das nicht: da orientiert sich der Preis am konkreten Verbrauch, und der ist nun mal gering. An den Rohölmärkten wird dagegen ein Vielfaches des vorhandenen Öls gehandelt mit Hilfe von Terminkontrakten und Derivaten, bis weit ins nächste Jahr hinein. Für Brennstoffe wie Benzin und Heizöl gibt es dagegen nur Spotmärkte mit kurzfristigen Verträgen für eine tatsächliche Lieferung.

Für Verbraucher dürften Kraftstoffpreise vorerst noch moderat bleiben

Für die Verbraucher bedeutet das: sie werden nach dem Anstieg durch die höhere Mehrwertsteuer und die neue CO2-Abgabe auch im nächsten Jahr von vergleichsweise moderaten Spritpreisen profitieren. Erst nach der Krise, wenn die Wirtschaft sich erholt, könnten mit der Nachfrage auch die Kraftstoffe alte Höchststände erreichen. Dennoch lohnt sich nach wie der Vergleich an der Zapfsäule mit einer Smartphone-App oder einem Blick ins Internet. Je nach Wochentag und Tageszeit schwanken die Preise zum Teil erheblich. Das kann sogar mehr ausmachen als die anstehende Steuererhöhung.