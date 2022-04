Steigende Preise: Ein Problem für Hotels und Unterkünfte

Die explodierenden Preise für Energie und Lebensmittel kamen überraschend, jetzt stellen sie viele Unterkünfte vor große Herausforderungen. Denn die Buchungen wurden oft schon vor Monaten abgeschlossen, eingerechnet sind die Mehrkosten dort nicht.

Betriebskosten steigen mit jedem Tag

"Wir hatten bisher 6.000 Euro Strom im Monat und haben jetzt etwa 10.000 Euro Stromrechnung pro Monat", erklärt Tanja Rehklau, Hoteleigentümerin aus dem Ostallgäu, "und davon hat der Gast ja nichts, das Licht ist nicht schöner. Die Folge: Der Betrieb des Hotels kostet die Eigentümerin jeden Tag mehr. Die Kosten für Butter sind um 40 Prozent gestiegen, sagt sie. Für Heizöl musste sie 300 Prozent mehr bezahlen als 2020. Hinzukommen steigende Lohnkosten für die Mitarbeitenden.

Keine Einschränkungen für die Gäste möglich

Wirkliches Einsparpotential sieht Rehklau in ihrem Vier-Sterne-Hotel mit 63 Zimmern nicht: "Wir können weder die Heizung runter drehen noch den Pool signifikant kälter machen." Die Gäste würden im Urlaub ja die schönste Zeit des Jahres verbringen wollen - und das ohne Einschränkungen.

Buchungen lassen sich nicht nachträglich verteuern

Ein weiteres Problem sind frühzeitig geschlossene Beherbergungsverträge, also Buchungen. Darüber freuen sich Hoteliers normalerweise, weil sie eine gute Planbarkeit ermöglichen. Jetzt werden die Vorausbuchungen der Gäste zum Problem: Langfristige Buchungen, etwa für Silvester, könne man nicht nachträglich teurer machen, so Rehklau. "Wir haben auch Verträge mit Reiseveranstaltern, die teilweise 2021 geschlossen worden sind und bis ins Jahr 2023 reichen - auch da kann ich keinerlei Preisanpassungen durchführen", sagt die Eigentümerin weiter.

Zum ersten Mal die Preise erhöht

Lediglich für neuen Buchungen kann die Hoteleigentümerin aus Halblech die Preise ändern. Vor Ostern hat sie sie deshalb angehoben - zum ersten Mal im laufenden Jahr. Zehn Prozent mehr kostet zum Beispiel die Übernachtung in einem Einzelzimmer, also 75 statt bisher 68 Euro.

Nachträgliche Preiserhöhungen: Nicht empfehlenswert

Jochen Deiring, Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Schwaben, weiß um die Herausforderungen für seine Mitglieder. Er hat in den vergangenen Wochen schon Verträge mit Extra-Klauseln vorgelegt bekommen, mit Hilfe derer sich Hoteliers Preissteigerungen vorbehalten wollten: Wenn die Energiepreise explodieren, könnte der Betrieb eine nachträgliche Preiserhöhung vornehmen. "Diese Klauseln, die würden gemessen an den gesetzlichen Regelungen so nicht halten, wenn es dann zum Streit käme." Deiring rät deshalb von solchen Vertragszusätzen ab und empfiehlt stattdessen eine saubere Kalkulation vorab. "Der bessere Weg ist, dass man sich Gedanken macht: Wie mag die Entwicklung wohl sein und was müssen wir in unser Angebot mit einpreisen", rät er.

Hoffnung auf die Herbst- und Wintersaison

Hoteleigentümerin Tatjana Rehklau wünscht sich darüber hinaus viele Sommergäste, damit sie die Mehrkosten auf möglichst viele verteilen kann. Außerdem sollen auch die Herbst-und Wintersaison endlich wieder normal laufen - ohne neue Krisen und vor allem ohne Corona.