Bayerns Krankenhäuser befürchten Versorgungskrise

Krankenhäuser brauchen viel Energie – doch die ist in den vergangenen Monaten drastisch teurer geworden. Auch bei technischen Geräten und medizinischem Bedarf schlage die Inflation noch stärker durch als im Rest der Wirtschaft, rechnet die Bayerische Krankenhausgesellschaft (BKG) vor. In diesem Jahr dürfte deshalb eine Lücke von mehr als einer halben Milliarde Euro in die Haushalte der Kliniken in Bayern gerissen werden, warnt die BKG-Vorsitzende, die Kitzinger Landrätin Tamara Bischof. Sie befürchtet eine "Einschränkung der medizinischen Versorgung, wenn die Politik nicht dringend gegensteuert".

Mehr Geld von Krankenkassen gefordert

Die Freie-Wähler-Politikerin fordert deshalb mehr Geld von den Krankenkassen für die Patientenversorgung. Aber auch die Mittel, die die bayerische Staatsregierung für Investitionen bereitstellt, reichten "hinten und vorne nicht aus", kritisiert die BKG-Chefin.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagt den Krankenhäusern seine Hilfe zu, wenn sie versuchten, ihre Haushaltspläne wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Allerdings fehle an vielen Stellen im Gesundheitswesen Geld, sagt Holetschek und er verwies auf die Finanzlücke von 17 Milliarden Euro, die die Krankenkassen für nächstes Jahr erwarten. Aus dem Bundesgesundheitsministerium gebe es aber noch keine konkreten Vorschläge, wie sich diese Lücke schließen lässt, beklagte der Minister.