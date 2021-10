Steigende Energiepreise: Was die EU dagegen tun will

Gas und Strom sind in Europa so teuer wie lange nicht. Nun haben sich die Finanz- und Wirtschaftsminister der Euro-Länder mit dem Thema befasst. "Die hohen Energiepreise sind unfair gegenüber den Bürgern und nachteilig für die Unternehmen", sagt Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire. "Wir brauchen eine europäische Antwort", fordert Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Valvino. Beide Staaten sind besonders betroffen von steigenden Preisen für Erdgas und Strom. Auch der griechische Finanzminister Christos Staikouras verlangt "konkrete Maßnahmen auf dem europäischen Level".

Mehrere Eurostaaten fordern eine europäische Lösung

Die Regierungen versuchen, national gegenzusteuern, um Haushalte vor untragbaren Strom- und Heizungsrechnungen zu schützen. Beim Treffen mit ihren EU-Kolleginnen und Kollegen schlagen sie abgestimmte Maßnahmen aller 27 vor. Konkret fordern sie eine strategische EU-Gasreserve, um in Verhandlungen mit internationalen Gasproduzenten mit einer Stimme zu sprechen. Der europäische Gasmarkt solle stärker reguliert werden.

Le Maire verlangt zusätzlich, die Kopplung des Strompreises an den Gaspreis aufzuheben. Außerdem soll eine direkte Verbindung zwischen den Stromerzeugungskosten in jedem EU-Staat und den Preisen für die Endverbraucher hergestellt werden, so Le Maire. Er geht davon aus, dass die Strompreise während der Energiewende weiter steigen dürften. Der französische Finanzminister spricht sich in dem Kontext daher auch für Investitionen in die Atomenergie aus. "Wenn wir erfolgreich im Kampf gegen Klimawandel sein wollen, brauchen wir eine Atomproduktion, Atomkraftwerke und mehr Investitionen in Atomenergie", sagt er. Frankreich hat mehrfach von der EU gefordert, die Kernenergie als eine umweltfreundliche Technologie anzusehen. Deutschland stellt sich strikt gegen ein solches Vorhaben.

Vorschläge zum Umgang mit steigenden Strompreisen

Nach Angaben des stellvertretenden EU-Komissionschefs Valdis Dombrovskis will seine Behörde Vorschläge präsentieren zum Umgang mit dem Preisschock. Der zeigt nach Dombrovskis Ansicht wie wichtig der geplante grüne Umbau Europas sei, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern.

Die Energiepreise - insbesondere der Gaspreis - sind seit Anfang des Jahres rasant angestiegen. Vor dem Winter wird befürchtet, dass Haushalte Rechnungen nicht bezahlen können. Der Großhandelspreis von Erdgas ist zwischen Januar und Oktober um rund 440 Prozent gestiegen. Gas wird genutzt zum Heizen, aber auch zur Stromerzeugung - der fossile Brennstoff hat also auch Einfluss darauf, wie viel Strom kostet.

Gründe für den Anstieg der Strompreise

Es gibt verschiedene Faktoren, die zum Anstieg der Energiepreise führen. Zum einen ist die Nachfrage nach Energie nach dem Corona-Lockdown weltweit gestiegen, da die Wirtschaft wieder mehr produziert. Zum anderen ist das Angebot an Energie gesunken - etwa durch Dürren in Brasilien, wo viel Strom aus Wasserkraft produziert wird. Außerdem war der Winter vielerorts besonders hart, wodurch Reserven geschmälert wurden. Thilo Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) weist zudem darauf hin, dass im Sommer weniger erneuerbare Energie produziert wurde. Darüber hinaus wird vermutet, dass große Firmen die Entwicklungen am Markt ausnutzen. Sie könnten darauf abzielen, die Preise hochzutreiben. Kritiker machen darüber hinaus auch Klimaschutzmaßnahmen für den Preisanstieg verantwortlich.