Steigende Energiepreise machen Gemüse teuer

Peter Höfler und seine Familie bauen im Nürnberger Knoblauchsland Gemüse an. Dafür haben sie auf mehreren Hektar riesige Gewächshäuser errichtet, die rund um die Uhr beheizt werden müssen. Nachts herrschen konstant 18 Grad, tagsüber erwärmt sich die Fläche auch durch die Sonneneinstrahlung auf bis zu 23 Grad. Für die Heizung ist der Betrieb auf Gas angewiesen. Neben der Verfügbarkeit von Gas bereiten Höfler vor allem die steigenden Kosten Sorgen. Er plant daher, seine Paprikas, Tomaten und Gurken spürbar teurer in die Läden der Region zu bringen. Entscheidende Faktoren sind aktuell steigende Löhne für seine Angestellten sowie die Verpackung und der Transport seiner Waren. Auch in diesen Bereichen sind die Kosten gestiegen.

Steigende Energiepreise werden sich langfristig auswirken

Hinzu kommen die aktuell steigenden Preise für Strom und Gas. Unter anderem durch den Krieg in der Ukraine und die Bestrebungen vieler Länder, sich unabhängig von russischen Energieimporten zu machen, steigt der Gaspreis. Für die Höflers ist es daher wichtig, ihre Energie möglichst effizient zu nutzen. Dafür haben sie zwei Blockheizkraftwerke gebaut. In diesen wird sowohl der Strom für die Beleuchtung der Gewächshäuser als auch die Wärme für die Beheizung gewonnen. Das CO2, das bei der Gasverbrennung entsteht, nutzt Peter Höfler zudem für die Düngung seiner Pflanzen. Auch wenn Höfler froh über diese Investition ist, werde er "mittelfristig um den Energieträger Gas nicht herum kommen".

Unabhängigkeit von Gas bedeutet hohe Kosten

Sollte Gas in Zukunft tatsächlich unerschwinglich werden, kann sich Höfler auch andere Anlagen vorstellen, die etwa mit Holz betrieben werden. Eine weitere Möglichkeit wäre "Power to Heat", also Wärme aus Strom zu erzeugen, wenn beispielsweise über Nacht weniger Strom verbraucht als produziert würde. Solche hohen Investitionen müssten aber wohl überlegt sein.

Genehmigungsverfahren, die Suche nach Ingenieurbüros und Handwerksbetrieben, all das benötigt Zeit und Geld. Hinzu kommen noch die aktuellen Probleme der weltweiten Lieferketten, die solche Vorhaben weiter verkomplizieren. Und letztendlich müssten die Kosten für eine neue Anlage auch über den Verkauf von Gemüse aufgefangen werden.

Endgültige Entscheidung trifft der Verbraucher

"Letzten Endes entscheidet der Verbraucher", sagt Florian Wolz vom Erzeugerverband Frankengemüse. Wenn den Menschen Regionalität wichtig sei, müssten sie auch entsprechend bezahlen. Während der Corona-Pandemie wussten die Menschen offenbar Produkte aus der Region zu schätzen. Nun könnten aber andere Dinge, wie etwa Urlaubsreisen wieder wichtiger werden. "Das wird die entscheidende Frage sein: Bleibt der Verbraucher der Regionalität treu oder spielt der Preisanstieg im Supermarkt für ihn eine größere Rolle", so Wolz.

Auch importiertes Gemüse wird teurer

Fakt ist: Die Preise für regionales Gemüse werden mit Sicherheit steigen. Einzelne Erzeuger rechnen mit einem Plus von zehn bis 20 Prozent, selbst wenn sie nur einen Teil der gestiegenen Unkosten an den Verbraucher weitergeben. Die Frage ist aber nicht nur, ob dem Verbraucher regionales Gemüse mehr Geld wert ist. Steigende Energiepreise treffen die Landwirte in Franken genauso wie die Produzenten in den Niederladen oder in Spanien. Letzten Endes werden alle Beteiligten weniger Geld in der Tasche haben.