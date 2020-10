Steigende Corona-Zahlen dämpfen Verbraucherstimmung

Die Verbraucher werden zurückhaltender. Das Marktforschungsunternehmen GfK in Nürnberg prognostiziert beim Konsumklima für den November einen Wert von minus 3,1 Punkten und somit 1,4 Punkte weniger als noch im Oktober.

Kräftige Erholung ist gestoppt

Die Furcht vor einem weiteren Lockdown, sollte das Infektionsgeschehen in den kommenden Wintermonaten außer Kontrolle geraten, sei groß, so Marktforscher Rolf Bürkl. Die Verbraucher sind derzeit wieder vorsichtiger was Anschaffungen angeht, sagt Bürkl: "Die zum Teil kräftige Erholung der Stimmung vom Frühsommer dieses Jahres ist damit zum Stillstand gekommen und lässt das Konsumklima wieder abrutschen."

Unsicherheit vor Jobverlust steigt

Auch die Sorge vor Jobverlust ist zuletzt wieder gestiegen. Durch die wieder zunehmenden Infektionszahlen seien weitere Lockerungen in der Wirtschaft, wie beispielsweise in der Tourismus- oder Veranstaltungsbranche in weite Ferne gerückt: "Die Beschäftigten aus diesen Bereichen werden viel langsamer aus der Kurzarbeit kommen als erhofft", so der GfK-Marktforscher. In ihrer Studie geht die GfK davon aus, dass einer Reihe von Unternehmen in den kommenden Monaten die Insolvenz droht: "Dies würde zu steigender Arbeitslosigkeit führen und die Einkommensentwicklung der privaten Haushalte belasten".

Exportentwicklung wird sich verlangsamen

Zur schlechten Stimmung der Verbraucher trägt derzeit auch bei, dass sich die Erholung der Wirtschaft verlangsamen könnte. Die Konjunkturerwartung ist in diesem Monat der größte Verlierer der Stimmungsindikatoren. Nach fünf Anstiegen in Folge verliert die Konjunkturerwartung, auch weil die Verbraucher davon ausgehen, dass wichtige Handelspartner im Ausland mit noch höheren Infektionsraten kämpfen und sich die Exportentwicklung verlangsamen wird.