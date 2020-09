vor etwa einer Stunde

Staus in München: Ifo schlägt Innenstadt-Gebühr vor

Der Verkehr in München hat in den vergangenen Jahren immer stärker zugenommen, ohne dass die Infrastruktur mitgewachsen ist. Die Folge: jeden Tag zahlreiche Staus. Das Ifo-Institut will mit einer Anti-Stau-Gebühr das Problem lösen.