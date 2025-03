Statt Nike: FC Liverpool ab Sommer wieder bei Adidas.

Der FC Liverpool läuft von der neuen Saison an wieder in Adidas-Trikots auf. Adidas und der 19-fache englische Fußball-Meister bestätigten am Montag den neuen Vertrag, über den seit Langem spekuliert worden war.

Liverpool: 70 Millionen Euro pro Jahr?

Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern löst damit den Erzrivalen Nike ab, der Liverpool in den vergangenen fünf Jahren ausgerüstet hatte und dafür nach Medienberichten umgerechnet 58 Millionen Euro zahlte. Von Adidas kann der Traditionsklub demnach mit mehr als 70 Millionen Euro pro Saison über eine Laufzeit von fünf Jahren rechnen.

Deutsche Nationalmannschaft ging umgekehrten Weg

Der FC Liverpool war bereits von 1985 bis 1996 und von 2006 bis 2012 in Adidas aufgelaufen. Der neue Vertrag beginnt am 1. August 2025. "Alle in diesem Klub freuen sich sehr, Adidas wieder in der LFC-Familie willkommen zu heißen", sagte Vorstandschef Billy Hogan. "Wir haben in der Vergangenheit fantastische Erfolge zusammen gefeiert."

Vor einem Jahr hatte Nike Adidas den Vertrag mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und damit die Ausrüstung der deutschen Nationalmannschaft mit einem außerordentlich lukrativen Angebot abgeluchst.

Mit Informationen von SID und Reuters