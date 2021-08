Statistisches Bundesamt: Exporte im Juni stark gestiegen

Die deutschen Exporte bleiben auch im Juni auf einem stabilen Wachstumskurs. Sie verbesserten sich gegenüber dem Vormonat Mai um 1,3 Prozent. Es wurden Waren im Wert von 118,7 Milliarden Euro ausgeführt, das waren 23,6 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das Statistische Bundesamt weist darauf hin, dass die Ausfuhren damit auch über dem Niveau von vor der Corona-Krise lagen, bevor im März 2020 der Einbruch kam.

Boomende Wirtschaft in Übersee als Hauptursache

In erster Linie geht das auf die boomende Wirtschaft in den USA zurück, wo es Rekordeinfuhren gibt, vor allem aus China und aus Deutschland. Aber auch in China und bei anderen wichtigen Handelspartnern bleibt Made in Germany gefragt. Trotz einiger Lieferengpässe und knappem Material sind die Ausfuhren in Deutschland also überraschend gestiegen.

Starke Ausfuhren – schwächere Einfuhren

Die Importe sind dagegen im Juni nicht mehr so stark gewachsen. Zum Vorjahr ergab sich hier ebenfalls ein deutlicher Anstieg. Auch im Inland soll die deutsche Wirtschaft mit einer starken Binnenkonjunktur die Corona-Krise hinter sich lassen. Dem stehen derzeit die steigenden Inzidenz-Zahlen entgegen. Im Juni wurden erneut deutliche Handelsüberschüsse erwirtschaftet. Insgesamt verzeichnet die Leistungsbilanz laut Bundesbank im Juni ein Plus von 22,5 Milliarden Euro, das für die Stärke der deutschen Wirtschaft steht.