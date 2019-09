Startup EVUM aus München baut Autos in Niederbayern

Neben bekannten Autoherstellern präsentiert sich auch ein Branchen-Neuling aus Bayern auf der IAA: Das Startup EVUM will ab dem kommenden Jahr in einer kleinen Fabrik in Niederbayern elektrisch angetriebene Pick-Ups bauen, zum Beispiel für Stadtwerke.

David neben Goliath. Nur wenige Kilometer entfernt von der riesigen Münchener BMW-Zentrale sitzt seit knapp 2 Jahren EVUM, ein Start-Up aus dem Umfeld der Technischen Universität mit 50 Mitarbeitern.

Elektro-Autos für Stadtwerke made in Niederbayern

Die Ex-Studenten haben einen batteriegetriebenen Elektro-Pickup entwickelt, der ab dem kommenden Jahr vom Band laufen soll, zum Beispiel für Stadtwerke oder Gärtnereien. Gebaut wird das Auto in Niederbayern. Derzeit zieht die Firma in Bayerbach bei Ergoldsbach eine Werkshalle hoch und sucht auch Mitarbeiter, sagt Gründer und Geschäftsführer Martin Soltes.

"Die Produktion wird am Anfang sehr stark mit manueller Arbeit verbunden sein. Die Halle hat 1.000 Quadratmeter. Und an unterschiedlichen Stationen werden die Fahrzeuge zusammengebaut. Am Ende wird es eine Qualitätsprüfung geben. Und dann wird ausgeliefert." Martin Šoltés, Gründer des Elektro-Bauers EVUM

Das Ziel sind etwa 1.000 Fahrzeuge pro Jahr. Zwar sei der Markt potentiell viel größer, sagt Soltes. Aber als Hersteller, der quasi bei Null anfängt, wolle man es nicht übertreiben. Man müsse erst einmal durch Zuverlässigkeit überzeugen. Die will man beim Pick-Up made in Niederbayern durch simple, aber langlebige Technik erreichen.