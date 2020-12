Startup aus Bayreuth: Zwiwa macht Wassertrinken partytauglich

"Auf einer WG-Party habe ich gehört, wie sich jemand aus der Küche ein ,Zwiwa' bringen ließ", berichtet Patricia Knoll von dem einen Moment, an den sie später noch öfter denken sollte. "Als ich sah, dass ihm lediglich ein Glas Wasser gereicht wurde, ging mir ein Licht auf." Zwiwa bedeutet nämlich nichts anderes als "Zwischenwasser": Ein Wasser zwischen zwei alkoholischen Getränken. Heute ist Patricia Knoll eine von sieben Gründern des Startups Zwiwa mit Sitz in Bayreuth. Die Idee mit der alternativen Verpackung für Mineralwasser hat nämlich nicht nur ihr, sondern auch ihrem Freundeskreis gefallen – fünf Absolventen und einem Studenten der Uni Bayreuth.

Zwiwa: Eine Wasserflasche getarnt als Bierflasche

"Wer auf einer Party Wasser trinkt, hat oft ein Problem: Er bekommt blöde Sprüche zu hören und kann mit dem Wasserglas schlecht anstoßen", erläutert Patricia Knoll den Grundgedanken von Zwiwa. Wer aber kein Wasser zwischen den alkoholischen Drinks zu sich nimmt, leidet am nächsten Tag möglicherweise unter einem heftigen Kater. Die Aufgabe der Zwiwa-Gründer bestand also darin, Mineralwasser eine stylische Verpackung zu geben und auf diese Weise Partygänger zum Wassertrinken zu animieren. Die passende Hülle für ihr Zwischenwasser Zwiwa haben sie in einer typischen braunen Bierflasche mit weiß-blauem Etikett gefunden.

Feedback sehr willkommen

"Die ersten Sechserpacks Zwiwa gibt es seit Anfang Dezember über unsere Website zu kaufen", sagt Mitgründer Alexander Hubov. "Wir sind gespannt, welches Feedback wir für diese erste Version von Zwiwa von unseren Kunden bekommen." Dabei geht es den Gründerinnen und Gründern darum, Meinungen einzusammeln. Wie schmeckt das Wasser, das übrigens in Bayern abgefüllt wird? Wie kommen die Flasche, das Logo und das Design an? "Wir möchten Zwiwa so gestalten, dass es den Kunden schmeckt und optisch zusagt", erklärt Hubov. "Diese erste Phase auf dem Markt bedeutet für uns, wir können Details noch anpassen."

Magnesium als Zusatz

Die nächsten Variationen des Wassers sind schon in Arbeit: das "Zwiwa mit" und das "Zwiwa plus". "Zwiwa mit" soll es in verschiedenen Geschmacksrichtungen geben. "Zwiwa plus" wird mit Elektrolyten angereichert. Das sind Mineralstoffe wie Magnesium, die dabei helfen sollen, die Folgen des Alkoholkonsums für den Körper kleinzuhalten. "Um die richtige Zusammensetzung zu finden, arbeiten wir uns derzeit noch durch Studien und sprechen mit Experten", sagt Student und Mitgründer Sven Pörtner. Im Sommer 2021 rechnet er mit der ersten Abfüllung.

Zwiwa, eine Schlankheitskur für den Kater

Das Logo von Zwiwa zeigt auf augenzwinkernde Weise, worum es dem Startup vor allem geht. Es zeigt einen dicken Kater, der offenbar an einer Bierflasche nuckelt. Die jungen Gründer von Zwiwa möchten dem Kater sozusagen eine Schlankheitskur verordnen. "Natürlich können wir keinen Kater verhindern", sagt Sven Pörtner. "Unsere Message ist: Wir können ein bisschen etwas dafür tun, dass es dir morgen vielleicht ein wenig besser geht."

Wasser trinken und Gutes tun

Den preislichen Vergleich mit anderen antialkoholischen Getränken braucht Zwiwa nicht zu scheuen: Eine Pfandflasche kostet im Sechserpack einen knappen Euro. Das große Ziel ist, dass Zwiwa in naher Zukunft auch in Kneipen und Clubs angeboten wird. Vom Umsatz möchten die Gründer regelmäßig einen Anteil spenden. Die Zwiwa-Trinker können mitbestimmen, an welche Organisation die Spende gehen soll. Dafür sorgt ein QR-Code auf dem Etikett.