Start-up will Nudeln und Müsli in Pfandgläsern verkaufen

Nicht mehr Plastikbecher, Einweg-Glas- oder –Dose oder in Kunststoff eingeschweißt - nach dem Willen der Oetker-Firma Mehrwelt sollen bald viel mehr Produkte in Pfandgläsern angeboten werden. Erste Tests – in Bayern beispielsweise in Dinkelsbühl – seien erfolgreich verlaufen, heißt es bei Mehrwelt.

Angebot auf Edeka-und Rewe-Märkte ausgeweitet

Nun wird das Angebot auf rund 50 Edeka- und Rewe-Märkte und den Lieferdienst Flaschenpost ausgeweitet. Es funktioniert so: In zwei verschiedenen Glasgrößen gibt es Nudeln, Reis, Linsen, Müsli und andere Produkte. Der Kunde bezahlt 1 Euro Pfand und bekommt das Geld bei der Rückgabe am Leergutautomaten zurück. Die Gläser werden gereinigt und wieder befüllt.

Weitere Hersteller als Kunden im Gespräch

Wenn die Verbraucher die Pfandgläser annehmen und sich genug Händler finden, die mitmachen, will Mehrwelt auch anderen Herstellern das System anbieten. Man sei bereits in Gesprächen, so die Firma gegenüber der Lebensmittelzeitung.

Deutsche Umwelthilfe sieht Ansatz positiv

Die Deutsche Umwelthilfe sieht in dem Pfandsystem einen sehr guten Ansatz, auch wenn möglicherweise bei in dünnem Plastik eingeschweißten Haferflocken die Umweltbilanz besser sei. Doch wenn die ganze Branche mitmachen würde, auch schwere Lebensmittel wie Nougatcreme und Sauerkraut in Pfandgläsern zu haben wären und dann die Transportwege kurz gehalten werden, dann wäre das durchaus nachhaltig, so die Umweltschützer.