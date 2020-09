Start-up-Challenge: Was junge Gründer beim Start brauchen

Eine gute finanzielle Grundlage und ein starkes Team, das vom gemeinsamen Produkt überzeugt ist: Das sind die Basics für jedes junge Unternehmen. Erfolg ist damit aber noch nicht garantiert. Ohne einen sogenannten Business-Angel können sich nämlich die wenigsten Start-ups wirklich in der freien Wirtschaft behaupten.

So ein Business-Angel ist Chris Obereder. Der junge Investor ist mit Anfang 20 ins Silicon Valley in die USA gezogen, hat von vor Ort verschiedene Firmen mit aufgebaut und unterstützt. Heute will er seine Expertise weitergeben und jungen Unternehmen Starthilfe geben.

Start-ups bekommen finanzielle und inhaltliche Unterstützung

Insgesamt ist Obereder bereit, 300.000 Euro in die besten Start-ups Bayerns zu investieren und sein Know-how weiterzugeben.

"Wir werden den Start-Ups mit der Vermarktung helfen, mit Social-Media und wir werden ihnen zeigen, wie sie ihr Produkt groß machen können. Das ist langfristig angelegt. Deswegen werde ich mir die Leute auch ganz genau anschauen. Man verbringt am Ende sehr viel Zeit miteinander und dann muss es auch menschlich passen." Chris Obereder, Investor

Challenge bietet Start-ups in Bayern eine Chance

Für alle jungen Start-ups aus Bayern sei das eine einmalige Chance, findet Florian Gottschaller, Sprecher des Bundesverbands deutscher Start-ups für die Region Bayern. Für junge Gründer wäre es nämlich nahezu unmöglich, zur Bank zu gehen und zu sagen “Ich hätte gerne 100.000 Euro." Die Unterstützung eines erfahrenen Investors sei deshalb am Anfang extrem wichtig. "Chris Obereder ist ein sehr beeindruckender Unternehmer mit sehr viel Energie und Gestaltungswillen. Er ist ein typisches Beispiel für einen Business-Angel", so Gottschaller.

Bewerbung für Start-up-Challenge von Bayern 3 und BR24 noch möglich

Allen jungen Unternehmen gibt Gottschaller den Tipp, sich gut vorzubereiten und auf Menschen zu zugehen. Sogenannte Business-Panels bieten häufig gute Gelegenheiten, mit möglichen Investoren in Kontakt zu kommen. Im Gespräch gilt es dann, möglichst überzeugend zu sein. "Als Unternehmer muss man sich und sein Projekt immer verkaufen können. Auf der Suche nach Mitstreitern braucht man Leute, die man mitreißen und begeistern kann," erklärt Gottschaller.

Wer selbst ein junges, innovatives Start-up gegründet hat und sich die Unterstützung von Chris Obereder sichern will, kann sich jetzt noch bewerben. Alle Informationen zum Investor und der Start-up-Challenge von BAYERN 3 und BR24 gibt es hier: https://www.bayern3.de/startup.