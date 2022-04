Start mit Elektromotor: Jungfernflug in Augsburg absolviert

Bei der Landung ist der "Advantec 01" in Augsburg von Seitenwind erfasst worden und von der Landebahn ins Gras gerutscht. Der Pilot, der mehrfache Segelflugweltmeister Klaus Ohlmann, blieb dabei unverletzt. Beim Start und in der Luft dagegen war alles problemlos gelaufen beim Jungfernflug des "Advantec 01".

Hybrid-Konzept nutzt Elektromotor für Start

Carbon sorgt dafür, dass der "Advantec 01" besonders leicht ist. Das Design ist an das von Segelfliegern angelegt. Besonders viel Leistung in kurzer Zeit der "Advantec 01" wie alle motorgetrieben Flugzeuge beim Start. Diesen Teil soll ein Elektromotor übernehmen, erklärt Ingenieur Stefan Senger. Dass das funktionieren kann, hat der Testflug heute gezeugt. Als sogenannter "Range Extender" also als Erweiterer der Reichweite soll ähnlich wie beim Hybrid-Antrieb im Automobilbereich künftig ein Verbrenner eingebaut werden.

Hybrid-Konzept auch für Drohnen und größere Flugzeuge geplant

Sechs Jahre Forschung stecken in dem Flieger, der als Prototyp nur Platz für den Piloten bietet. Hersteller Advantec will das Konzept weiterentwickeln und künftig Rettungsflieger, Lufttaxis und Lieferdrohnen bauen.