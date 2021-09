Start des Ausbildungsjahres – Azubis verzweifelt gesucht

Wenn Marc Pohl, der Vertriebsleiter der Linara GmbH aus Kaufbeuren, an seine noch unbesetzte Stelle denkt, dann bekommt er richtige Falten auf der Stirn. "Wenn wir dafür niemanden finden, weiß ich nicht, wie wir manche Aufgaben bewältigen sollen", sagt er.

Bei Linara werden Türen, Fenster und Wintergärten gebaut, das ist eigentlich gerade ein gut laufendes Geschäft. Aber ein gutes Geschäft bedeutet auch viel Arbeit – und wenn niemand da ist, die zu bewältigen, dann können auch keine Aufträge abgeschlossen werden.

Auf einen freien Azubi kommen 3,5 freie Ausbildungsplätze

Heute beginnt das neue Ausbildungsjahr und damit für gut 31.000 junge Menschen in Bayern der Start in einen neuen Lebensabschnitt. Allerdings geht es aktuell vielen Unternehmen im Freistaat so wie der Linara GmbH. Laut der Bundesagentur für Arbeit sind aktuell 31.909 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Das bedeutet, dass die knapp 9.000 jungen Menschen ohne Lehrvertrag sich rein rechnerisch zwischen gut 3,5 verschiedenen Stellen entscheiden können.

Entscheiden muss sich Rosalie Müller nicht mehr. Sie beginnt heute ihre Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement bei der BayWa AG. In ihrem Betrieb am Rande von München wird sie in den nächsten drei Jahren lernen, wie sie Bodenplatten, Werkzeuge und Betonmischer an Unternehmen verkauft. Für sie geht damit ein echter Traum in Erfüllung: "Ich dachte lange, dass ich Krankenschwester oder Pflegerin werden möchte. Aber dann habe ich in einem Eisenhandel gejobbt und gemerkt: Den Leuten so etwas zu verkaufen, das ist genau meins."

Sicherheit ist vielen jungen Menschen wichtig

Bei der Auswahl ihres Betriebes ging es Rosalie Müller aber auch um Sicherheit, deshalb hat sie ein großes Unternehmen gewählt. Und sie hatte über ihren Nebenjob schon einiges von dem Unternehmen gehört, auch diese Art der mündlichen Empfehlung hat eine Rolle gespielt.

Für Eva Boesze sind das alles keine überraschenden Informationen. Sie ist die Personalchefin bei der BayWA AG und berichtet, dass viele junge Menschen sich sehr genau informieren, in welches Unternehmen sie einsteigen. Sie wollten meistens nicht mehr irgendetwas lernen, sondern einer Arbeit mit Sinn nachgehen. Und auch der Aspekt Digitalisierung ist ihnen wichtig: "Wenn die jungen Menschen den Eindruck haben, dass die Unternehmen nicht ganz nah an der Digitalisierung und an Innovationen sind, dann zeigen sie auch wenig Interesse", sagt sie.

Es gilt also: Der Job muss zum Menschen passen und nicht andersherum. Für einen Mittelständler wie die Linara GmbH ist das alles aber wenig hilfreich. Marc Pohl hat Anzeigen in den sozialen Netzwerken und bei der Agentur für Arbeit geschaltet, er hat befreundete Unternehmen gebeten, sich umzuhören und er hat im Bekanntenkreis herumerzählt, wie dringend sie die Stelle für das Büromanagement besetzen müssen.

Es gibt noch Möglichkeiten

Eine letzte Option könnte für solche Unternehmen noch die sogenannte Last-Minit-Messe in München sein. Hier könnte es noch ein paar Matches geben, zwischen jungen Menschen und Betrieben. Außerdem gibt es von der Handwerkskammer die App "Lehrstellen-Radar", in der sich Betriebe registrieren können und so erleichterten Zugang zu noch suchenden Jugendlichen bekommen. Ganz ähnlich funktioniert auch die "Lehrstellenbörse" der IHK.

Das Bayerische Arbeitsministerium beschäftigt außerdem in jedem Regierungsbezirk sogenannte "Ausbildungs-Akquisiteure", die bei der Vermittlung von geeigneten Lehrstellen helfen sollen.

Für Rosalie Müller und all die anderen Neu-Azubis ist das ab heute alles irrelevant. Wichtig ist nur, dass jetzt die Chemie stimmt, zwischen den Betrieben und den jungen Menschen.