Starker Anstieg bei Verbraucherinsolvenzen

Die Zahl aller Insolvenzen in Deutschland hat den Experten von Creditreform zufolge um fast 60 Prozent zugenommen auf 122.100 Fälle. Im Vorjahr waren es nur 76.730 registrierte Fälle. Getrieben wurde diese Entwicklung ausschließlich von mehr privaten Verfahren, während die Zahl der Firmenpleiten erneut rückläufig war. So ergab sich bei den Verbrauchern ein Plus von 80,9 Prozent und bei den "sonstigen" Insolvenzen eine Zunahme von 70,2 Prozent.

Gesetzesänderung macht es überschuldeten Verbrauchern leichter

Ausschlaggebend für diese Entwicklung war laut Creditreform ein neues Gesetz zur Verkürzung der Restschuldbefreiung, das Verbrauchern einen schnelleren und leichteren Weg aus der Überschuldung ermöglicht

"Mit dem Blick auf die Gesetzesänderung hatten im Vorjahr viele betroffene Verbraucher mit ihrem Insolvenzantrag gewartet. Nun ist es 2021 zu massiven Nachholeffekten gekommen." Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung

Firmenpleiten erreichen 2021 neuen historischen Tiefstand

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist dagegen seit Jahren rückläufig in Deutschland. Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 blieb die befürchtete Pleite-Welle bei den Unternehmen erneut aus. Dank milliardenschwerer Staatshilfen für die Wirtschaft wie dem erweiterten Kurzarbeitergeld kamen mehr Betriebe durch die Krise. So nahm die Zahl der Firmenpleiten um weitere 10,8 Prozent auf nur noch 14.300 Fälle ab.

"Bei den Unternehmenspleiten haben wir den niedrigsten Wert seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 gemessen und zählen nur noch halb so viele Insolvenzen wie 2012." Patrik-Ludwig Hantzsch von Creditreform

Die Kehrseite der Staatshilfen ist für Hantzsch die wachsende Zahl an potentiellen Zombieunternehmen, deren Entstehen durch die weiter fortgeführte Subventionspolitik gefördert werde. So sieht Creditreform die Corona-Hilfen durchaus kritisch und auch das neue Insolvenzrecht für Verbraucher.

Kritik an Corona-Hilfen für Unternehmen und neuem Insolvenzrecht für Verbraucher

Die kürzeren Fristen, die überschuldeten Privatpersonen einen Rückkehr ins Wirtschaftsleben ermöglichen etwa durch Streichung ihrer Schufa-Einträge, - das mache es manchem Schuldner auch leichter seine Gläubiger zu verprellen. Die Schuldnerberatungsstellen begrüßen dagegen die Neuregelung, die für Verbraucher eine große Erleichterung sind.

Schwierige Prognosen angesichts von Corona-Variante Omikron

Für 2022 erwarten die Experten auf jeden Fall eine Zunahme von Firmenpleiten bei den kleineren Unternehmen, die auch in diesem Jahr von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Gegen den positiven Abwärtstrend kam es im laufenden Jahr bei Kleinstunternehmen mit Umsätzen unter 250.000 Euro bereits zu deutlich mehr Insolvenzfällen, sie machen mehr als die Hälfte aller Firmenpleiten aus.

Kleine Dienstleister, Handel und Gastronomie besonders betroffen

Konkret bedeutet das, dass wegen der anhaltenden Pandemie und der Omikron-Variante die zu einer Verschärfung der Maßnahmen führt, viele kleinere Dienstleister in Handel und Gastronomie wohl aufgeben werden. Dabei vermutet Creditreform auch einige Insolvenzen. Generell steckt nicht hinter allen geschlossenen Läden, Gaststätten oder Hotelbetrieben auch eine Firmeninsolvenz. In der Regel handelt es sich eher um stille Geschäftsaufgaben, bei denen keine Gläubiger verprellt werden und keine Schuldenberge zurückbleiben.

Anstieg bei Verbraucherinsolvenzen 2022 nicht mehr so stark

Bei den Verbraucherinsolvenzen bleibt abzuwarten, ob die Rechtsänderung auch im zweiten Jahr in Folge zu einem deutlichen Anstieg führt oder ob sich die Situation wieder normalisiert. Gezählt werden die eröffneten Insolvenzverfahren bei den Amtsgerichten. Bei diesen Verfahren hat sich auch wegen Corona einiges angestaut, was erst im nächsten Jahr von den Gerichten bearbeitet wird.